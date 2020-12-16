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أسياد 2030: تأجيل مؤقت للتصويت بسبب عطل تقني

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تأجل التصويت على اختيار المدينة المضيفة لدورة الألعاب الآسيوية 2030 بين مدينتي الدوحة والرياض بسبب عطل تقني، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ الكويتي أحمد الفهد الصباح الأربعاء في مسقط.

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وبعد تأجيل أول بسبب عطل في جهاز التصويت الالكتروني، عاد أعضاء الجمعية العمومية بعد نحو ساعة ليجدوا مجددا ان العملية غير ممكنة بين المتواجدين في القاعة والمصوّتين من مختلف أنحاء القارة عبر الفيديو.

وقال الفهد "لقد أجرينا عدة تجارب أمس على نظام التصويت، لكن يبدو أن هناك عينا سيئة تلاحقنا. لا نريد شكوكا حول عملية التصويت. سنتوقف لنحو ساعة ونصف لتناول الغداء على أمل العودة بعدها".

وتصوت 45 لجنة أولمبية في القارة الآسيوية على هوية مضيف نسخة 2030 بين الدوحة والرياض. لكن قبل عملية التصويت، توصل الفهد الى موافقة الجمعية العمومية على منح الفائز حق استضافة نسخة 2030 والخاسر النسخة التالية في 2034، لتقام البطولتان في غرب آسيا.
                  
                   
 

المجلس الأولمبي الآسيوي دورة الألعاب الآسيوية 2030
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