أسطورة الكيك بوكسينغ الجزائرية أمام نزال مفصلي للمنافسة على بطولة العالم

يوم السبت 14 كانون الثاني/يناير، تواجه مكسن في رابع نزال لها في المنظمة المقاتلة المصنفة الأولى في فئة وزن الذرة، التايلاندية ستامب فيرتكس، التي تدخل إلى المواجهة وفي رصيدها سبعة انتصارات متتالية. النزال، الذي سيُقام في حلبة "إمباكت" بالعاصمة التايلاندية بانكوك، سيُخاض بقواعد مختلطة (مواي تاي وفنون قتالية مختلطة).

مكسن، 34 عاماً، حققت عدداً كبيراً من الألقاب في مسيرة احترافية حافلة خاضت خلالها نزالات في الكيك بوكسينغ والملاكمة التايلاندية (المواي تاي)، وتبقى عينها على اللقب العالمي في بطولة "ون"، أكبر منظمة للفنون القتالية في العالم.

وتعلم مكسن أنّ تحقيقها الفوز على فيرتكس في نزالهما خلال عرض ONE Fight Night 6 سيجعلها تقترب من تحقيق هذا الحلم. وستخوض مكسن النزال بقواعد الفنون القتالية المختلطة لأول مرة في مسيرتها، ولكنها أكدت لجمهور "ون" بأنها جاهزة لهذه النقلة النوعية.

وقالت: "أتدرب على الفنون القتالية المختلطة منذ زمن بعيد، وتوقعت أن احظى على نزال وهذا جيد لي وهي فرصة جيدة وسنرى ماذا سيحدث في يناير".

مكسن أظهرت ثقتها الاعتيادية من خلال تصريحات ساخرة أطلقتها توقعت فيها فوزها على فيرتكس، قائلة: "بكل بساطة، هي راقصة، أنا مقاتلة حقيقية".

خلال مسيرة حافلة بالألقاب، تُوّجت مكسن بعدد من أبرز البطولات العالمية في المواي تاي، منها بطولتي "المجلس العالمي للمواي تاي" (WMC) و"المجلس العالمي للملاكمة" (WBC)، و"بطولة الإسكا العالمية للفنون القتالية" وبطولة "غلوري" في الكيك بوكسينغ. كما فازت في بطولات فرنسية وأوروبية وعالمية في الملاكمة الفرنسية المعروفة بـ"سافات" (savate).

وأكملت مكسن تألقها ونتائجها المذهلة في الفنون القتالية منذ ظهورها الأول في بطولة "ون" في العام 2021.

فمنذ ذلك الحين، استطاعت المقاتلة العالمية أن تفوز بنزالاتها الثلاثة. سلسلة الانتصارات في "ون" بدأتها مكسن في أيلول/سبتمبر من العام 2021 حينما فازت على الإسبانية كريستينا موراليس بالضربة القاضية التقنية. تبعت مكسن فوزها الأول بآخر حققته على حساب الإستونية ماري روميت بإجماع الحكام في نيسان/أبريل من العام الجاري، قبل أن تسجّل فوزها الثالث على التوالي ضد التايلاندية داوكونغفاه بانشاميك بإجماع الحكام.

وكانت مكسن قد طالبت مؤسس بطولة "ون" ورئيسها التنفيذي شاتري سيتيودتونغ بفرصة لقتال بطلة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الذرة الأميركية جانيت تود على لقب الأخيرة، ولكنها لم تُمنح الفرصة حتى الآن.

لكن المقاتلة الجزائرية قد تجبر المنظمة على إعطائها فرصة إذا حققت فوزها الرابع على التوالي وهزمت فيرتكس في عرض ONE Fight Night 6 الذي يبدأ الساعة الرابعة فجراً يوم السبت 14 كانون الثاني/يناير ويُعرض مباشرةً على قناة "بي إن سبورت بريميوم 1".