"أستطيع أن أرى خط النهاية"... رودتانغ يتوقع الفوز على جيدو والمنافسة على لقب العالم في الكيك بوكسينغ

مع دخول خصمه الأصلي، دانيال بويرتاس، في مواجهة اللقب العالمي ضد سبورلك كياتمو في الحدث الرئيسي المشترك، تأتي عودة رودتانغ الآن للكيك بوكسينغ ضدّ الظاهرة الصينية جيدو ييبو "ذي إيغل أوف يي" فجر السبت 14 كانون الثاني/يناير.

استعد بطل "ون" العالمي في المواي تاي لوزن الذبابة بشكل جيّد لمواجهة بويرتاس. لكنه الآن سيواجه جيدو ييبو الذي يقدم مجموعة مهارات مختلفة تماما.

ومع ذلك، فقد أثبت "الرجل الحديدي" نفسه باستمرار ضد كل نوع من المنافسين. بسجله المثالي 12-0، يبدو أنه غير قلق بشأن التعامل مع هذا التبديل في اللحظة الأخيرة في بانكوك.

قال رودتانغ: "يجب أن أعترف، لقد تجهزت جيدا لخصمي الأصلي، ولدي وقت محدود لدراسة منافسي الجديد. إنه مجهد قليلا بالنسبة لي، لكنه ليس بالأمر المهم".

وأضاف: "دانيال، خصمي السابق، لديه أسلوب أرثوذكسي (يستخدم الجانب الأيمن الأقوى)، لكن الصيني "ساوثباو" أي (أعسر). سيكون الأمر مختلفًا تمامًا. يجب أن أغير خطة لعبتي للتقدم نحوه".

وواصل التايلاندي العملاق حديثه: "على أي حال، لدي تاريخ طويل في القتال ضد الساوثباوز (العسر)، لذلك لا مشكلة لدي بتاتا".

في الواقع، جاء ظهور جيدو الوحيد في "ون" ضد بويرتاس، حيث انخرط الثنائي في حرب من ثلاث جولات.

حقق الإسباني الفوز بقرار منقسم، لكن رودتانغ رأى الكثير من الإيجابيات من "ذي إيغل أوف يي".

مع وضع ذلك في الاعتبار، يتوقع النجم التايلاندي تحديا صعبا من خصمه الصيني، بينما سيتطلع للعثور على نقطة ضعف بمجرد الدخول إلى الدائرة.

قال رودتانغ: "تكمن قوة جيدو في أنه لا يقول لا للقتال وجها لوجه. شاهدت مقاطع الفيديو الخاصة به وأعترف أنه خصم خطير. إنه جريء وقوي. يمكنه استيعاب الكثير من الهجمات".

"بقدر ما درسته، ما زلت لا أجد نقطة ضعفه. لكنني أعتقد أنه قد يكون لديه معدة ضعيفة لأنه في معركته مع دانيال، تلقى ضربات فقط على وجهه وليس على المعدة. لا أعرف ماذا سيحدث إذا أصيب في الكبد، وأود أن أحاول ذلك".

"يجب أن أجذبه نحوي حتى أتمكن من القتال معه بسهولة أكبر".

رودتانغ: أستحق المنافسة على اللقب العالمي ضدّ بويرتاس أو سوبرلك

مع تخلي إلياس النهاشي عن اللقب العالمي لوزن الذبابة في الكيك بوكسينغ، من المقرر أن يتنافس سوبرلك كياتمو ودانيال بويرتاس على اللقب الشاغر في ONE Fight Night 6.

بالطبع، سيراقب رودتانغ جيتموانيون نزالهما عن كثب.

يحتل "الرجل الحديدي" المركز الأول في الفئة، ويعتقد أن الفوز المثير للإعجاب على جيدو سيعزز فرصة المنافسة على اللقب العالمي في المستقبل القريب.

قال جيتموانيون: "اذا فزت فأنا أكثر من مستعد للقتال من أجل لقب العالم للكيك بوكسينغ لوزن الذبابة. ليست المرة الأولى التي أقاتل فيها في الكيك بوكسينغ. وأنا المنافس رقم 1 في التصنيف. لذا، أعتقد أن لدي الحق في التنافس على ذهبية الكيك بوكسينغ مع سوبرليك أو دانيال".

يجب على رودتانغ أن يهتم أوّلا بمواجهته يوم السبت في تايلند، حيث سيحظى بدعم الجمهور والكثير من الزخم بفضل مسيرته المذهلة في "ون".

إذا رفع يده مرة أخرى منتصرا، سيسعى اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للفوز على سوبرلك أو بويرتاس وتحقيق هدفه بأن يصبح بطل العالم النادر في رياضتين في المنظمة.

وصرّح التايلاندي: "أنا واثق ومصمّم. سأبذل قصارى جهدي للوصول إلى هدفي. أستطيع أن أرى خط النهاية يظهر بالقرب من زاويتي التالية".

"سأنتظر وأرى من يطالب بهذا الحزام، وسأطالب به لنفسي في المرة القادمة".

