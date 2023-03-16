أساطير ألهمت البطل سوبرلك كياتمو لبلوغ القمة

سوبرلك الملقب بـ "آلة الركل"، يعي جيّدا حجم التحديات المنتظرة فجر يوم السبت 25 آذار/مارس في ملعب سنغافورة الداخلي حيث سيقام عرض ONE Fight Night 8.

لكن النجم التايلاندي لن يتخلى عن إرثه بسهولة اقتداء بأساطير سابقين رسموا له طريق الوصول إلى القمّة وأخبروه أن سرّ النجاح يكمن في الثبات على الهدف.

طفولة محاطة بأساطير فنون القتال

منذ صغره، كان سوبرلك محاطاً بنخبة من الأبطال التايلانديين الذين كانوا يتدربون المواي تاي والكيك بوكسينغ في صالة الألعاب الرياضية القريبة من منزله في ريف بوريرام الفقير.

من بين هؤلاء المقاتلين، يُوجد البطل الأسطوري سينغدام كياتمو المتوّج بجائزة مقاتل عام 2002 في تايلاند، وأفراد من عائلته المقربة مثل بانومرونجليك كياتمو صاحب العديد من ألقاب في ملعب "لومبيني" للملاكمة، وبيتشبانومرونغ بطل العالم في الكيك بوكسينغ.

يتذكر النجم التايلاندي شريط تلك الحقبة بقوله: "منذ أن بدأت الملاكمة التايلاندية، تدربت في نفس المعسكر مع سينغدام. إنه مثلي الأعلى. إنه جيّد وقويّ ولديه قلب كبير داخل وخارج الحلبة. كل شيء فيه كان يلهمني لأكون مقاتلاً جيّدا مثله".

في الثامنة من عمره، بدأ سوبرلك تعلّم فنون القتال بإيعاز من جدّه. حرص على مراقبة النجم سينغدام مثله الأعلى وقدوته المثلى في القتال. إذ وجد فيه المعلّم الجيّد لينهل منه مهارات فنون القتال والشخص المرشد نحو طريق النجاح في الحياة.

يقول صاحب السجل الإحترافي المثالي 132-29-4: "لقد تعلّمت منه أشياء كثيرة. كان يخبرني دائما أن أستمر وأركّز. يحاول دائما أن يكون أفضل، ويحسّن مهاراته، ويعتني بنفسه كرياضي. إنه نموذج لجيل الشباب. إنه رجل بسيط وظل لفترة طويلة يحسن التصرف في عالم الملاكمة التايلاندية".

حلم سوبرلك تحقّق على أرض الواقع

بهدف مساعدة عائلته الفقيرة، حلم سوبرلك بتحقيق النجاح مثل أولئك الأساطير وفعلاً قاده إلهام الأبطال لجعل رؤيته تلك حقيقة مجسّدة على أرض الواقع.

يقول المقاتل البالغ من العمر 27 عاماً: "أتذكر رؤية سينغدام وبعض المقاتلين المحترفين في صالة الألعاب الرياضية، وكنت أقول لنفسي،ماذا يمكنني أن أفعل للحصول على نفس أجرهم؟".

وأضاف قائلاً: "كنت أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية وأتدرب مثلهم تماما. كنت أطرح عليهم أسئلة لأتمكّن من تعلّم تقنيات قتالية جديدة".

مع أن "آلة الركل" هو الآن نموذج يحتذى به للجيل القادم من شباب قرية بوريرام، فانه لا يزال يحافظ على قدميه ثابتتين على الأرض ويتعلم من كلّ ما يدوره حوله.

بعد استحواذه حديثاً على تاج الكيك بوكسينغ الشاغر بفوزه بقرار الإجماع على الإسباني دانيال بويرتاس في ONE Fight Night 6 ، سارع التايلاندي إلى نسب فضل نجاحه إلى جميع المحيطين به من أساطير سابقين ونجوم حاليين.

يقول بطل العالم: "جميع زملائي في فريق كياتمو، وعمي بيتشبانومرونغ بطل العالم في الكيك بوكسينغ، ومدربي فاهساي الذي كان رياضيا أولمبيا"، وصهري ساما غايانغاداو وهو بطل عالمي سابق في الملاكمة التايلاندية والكيك بوكسينغ. الكثير من الناس من حولي رائعون".

من المفترض أن يكون الأبطال الملهمين لسوبرلك ومن قادوه لبلوغ القمّة على رأس قائمة الشكر والامتنان إذا تمكّن من الدفاع عن بطولة العالم للكيك بوكسينغ لوزن الذبابة في سنغافورة يوم السبت 25 آذار/مارس الجاري.



