أريان ساديكوفيتش حريص على إعادة نزال اللقب العالمي مع إيرسيل

الفوز بقرار الإجماع في نزال الكيك بوكسينغ للوزن الخفيف السبت الماضي، أعاد البوسني الألماني على الفور إلى المنافسة على الحزام الذهبي مرة أخرى.

في السابق، خسر ساديكوفيتش تحديه أمام النجم السورينامي ريجيان إيرسيل لذلك هو سعيد بالعودة إلى طرق الفوز على حلبة ملعب لومبيني.

نظرا لمسيرة هولزكن المهنية لسنوات عديدة، توقع المقاتل البالغ من العمر 28 عامًا ما يمكن أن يجلبه خصمه في المعركة. استخدم ساديكوفيتش ملاكمته الجيدة للهجوم ومنع "ذاناتورال" من الوصول إلى نطاقه.

بعد ثلاث جولات تنافسية، حصل الألماني على فوز جعله يشعر بالرضا عن آدائه أمام منافس بحجم هولزكن: "إنه أسطورة. أنا أحترمه كثيراً لقد رأيت الكثير من معاركه وهو دائما قوي عندما يمضي قدما. إذا منحته مساحة كبيرة للعمل، فسوف تخسر. لذلك ضغطت عليه منذ البداية. هذا أسلوبي. أنا دائما أمضي قدما. لدي ذقن قوي".

وأكمل المقاتل الملقب بـ "Game over": "أعتقد أنني قدمت أداء جيدا في الجولتين الأوليين، ثم سيطرت عليه في الجولة الثالثة. الأهم أنني فزت".

ساديكوفيتش يتعهّد بإنهاء المهمة في نزال الإعادة ضد إيرسيل

يتمتّع ساديكوفيتش بسمعة طيبة في الكيك بوكسينغ وعززها بأداء الجيد ضدّ البطل ريجيان إيرسيل في معركة اللقب العالمي للوزن الخفيف في نيسان/ أبريل عام 2022.

على الرغم من هزيمته بقرار الإجماع، إلا أن الألماني كان الوحيد الذي أسقط بطل العالم للرياضتين على السجاد بركبة طائرة خلال نزالهما في ONE 156.

يقول المقاتل ذي الأصول البوسنية: "أولا وقبل كل شيء، أعتقد أنه لم يفز في المعركة الأولى لأنها كانت متقاربة جدا باعتقادي. الكثير من الناس قالوا إنني تفوقت في الجولة الثانية فقط لكنني لا أوافق".

الآن وبعد فوزه على النجم الهولندي هولزكن، يستهدف مواطن هانوفر حصوله على مواجهة ثانية ثأرية على الحزام الذهبي للوزن الخفيف.

ويقول: "منذ فترة طويلة وأنا من بين الخمسة الأوائل في تصنيفات الكيك بوكسينغ. لكن مع هذا الفوز، أنا متأكد أنني سأرتقي إلى المراكز الثلاثة الأولى. أنا فقط من سيفوز على إيرسيل. لذلك أتمنى الحصول على مباراة ثانية".

يحرص ممثل فريق Fightschool Hannover / Team CSK، على نزال العودة لينهي سلسلة انتصارات النجم السورينامي: "أرغب في مباراة العودة مع "الخالد". أعتقد أنها ستحدث".

يمتلك ساديكوفيتش فوزين وهزيمة في بطولة "ون"، بينما يبلغ سجله الإجمالي في المواي تاي والكيك بوكسينغ 23-4 مع 10 ضربات قاضية.