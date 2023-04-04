أربع نجمات يتنافسن في عرض "ون" الأوّل على الأراضي الأميركية

المصنّفة أولى في وزن الذرّة لفنون القتال المختلطة، ستامب فيرتكس، ستواجه الأمريكية أليز أندرسون، وسيكون لنزالهما تأثيرات في المنافسة على اللقب العالمي.

من جانب أخر، ستصطدم الظاهرة الفلبينية الأميركية جاكي بونتان بالمهاجمة الأسترالية دياندرا مارتن في معركة الملاكمة التايلاندية الحاسمة في وزن القشّة.

بما أن الأنظار ستكون شاخصة على العرض التاريخي الأول لبطولة "ون" في أمريكا، يتوقع أن تظهر المقاتلات الأربع مهاراتهن أمام جمهور ضخم.

إليك كل ما تحتاج معرفته حول المحاربات النجمات قبل دخولهن الحلبة فجر السبت 6 مايو/أبريل.

النجمة التايلاندية ستامب فيرتكس

قبل أن تكرّس معظم وقتها للفنون القتالية المختلطة، كانت التايلاندية، البالغة من العمر 25 عاماً، بطلة العالم في الكيك بوكسينغ والملاكمة التايلاندية عن فئة وزن الذرّة.

بعد سلسلة من النتائج الرائعة في الفنون القتالية المختلطة، فازت ستامب بسباق الجائزة الكبرى العالمية لوزن الذرة وكسبت فرصة المنافسة على الحزام الذهبي ضد الملكة أنجيلا لي.

في عام 2022، واجهت ستامب منافستها لي لكنها انهزمت بالاخضاع، لذلك ستسعى للفوز على أليز أندرسون والحصول على فرصة أخرى للقتال على الذهب في المستقبل القريب.

فيرتكس المهاجمة الشرسة في الملاكمة التايلاندية طورت نفسها بشكل كبير ووسعت مهاراتها في المصارعة والإخضاع، مما جعلها مقاتلة هائلة في فنون القتال المختلطة.

جمعت فيرتكس القتال مع الكاريزما لتصبح واحدة من أشهر الرياضيين، كما أنها تحظى بشعبية كبيرة من خلال "رقصتها الشهيرة" التي تؤديها بعد فوزها في المعارك وشخصيتها المرحة.

أليز أندرسون: فرصة إثبات الذات

ربما لن تكون أندرسون مرشّحة للفوز على النجمة التايلاندية فيرتكس، لكنها ستحظى بكثير من المساندة والدعم من الجماهير الأمريكية عندما تدخل الحلبة.

حققت إبنة ولاية ميشيغان، البالغة من العمر 28 عاماً، مؤخراً انتصارها الأوّل في "ون" على حساب آشا روكا، وهذه المعركة هي فرصة رائعة لإثبات نفسها كمنافسة جديّة في قسم فنون القتال المختلطة لوزن الذرّة.

أندرسون الملقّبة بـ "ليل سافدج" أظهرت في السابق مهارات بارعة في المصارعة لذلك ستعمل على جرّ خصمتها إلى القتال الأرضي.

جاكي بونتان: الفوز مفتاح للمنافسة على اللقب العالمي

ستواجه جاكي بونتان منافستها دياندرا مارتن في نزال المواي تاي لوزن القشّة.

انفجرت المقاتلة الكاليفورنية البالغة من العمر 25 عاما على المسرح العالمي بثلاثة انتصارات رائعة ثم انهزمت أمام سميلا سانديل في نزال على لقب "ون" العالمي لوزن القشّة.

على الرغم من أنها خسرت بقرار الإجماع أمام الظاهرة السويدية (18 عاماً)، إلا أن بونتان استعادت نغمة الإنتصارات بفوزها في مباراتها الأخيرة على البريطانية آمبر كيتشن.

قبل نزالها المرتقب، تكثف ممثلة فريق Boxing Works استعداداتها جنبا إلى جنب مع زميلتها في الفريق وبطلة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الذرّة جانيت تود.

تمتلك بونتان كل الأدوات اللازمة للنجاح، وإذا تمكنت من توظيفها في كولورادو، فيمكنها أن تشق طريقها لتقترب من مباراة العودة على اللقب العالمي.

دياندرا مارتن... النجمة الأسترالية الصاعدة

دياندرا مارتن هي واحدة من أبرز النجوم الأسترالية الصاعدة في رياضة المواي تاي. المقاتلة البالغة من العمر 27 عاماً تستعد لثالث مباراة لها في "ون" ضد جاكي بونتان في معركة وزن القشّة، حيث تأمل في تقديم أداء يرفع مكانتها بين مقاتلات فئتها.

أظهرت النجمة الأسترالية الصاعدة دياندرا مارتن الشجاعة والمهارة في منافسات "ون" حتى الآن، إذ خسرت معركتها الأولى الصّعبة أمام سميلا سانديل، لكن المهاجمة الخطيرة سرعان ما ارتدت بفوز حاسم على آمبر كيتشن.

بعد الفوز على كيتشن، دعت مارتن منافستها بونتان، لخوض معركة ضدها في هذا الحدث التاريخي.