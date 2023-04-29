أحمد مجتبى: "لتكون أسداً، عليك التدرّب مع الأسود"



لتحقيق النصر على الأراضي الأمريكية، يواصل النجم الباكستاني الصاعد استعدادته جنبا إلى جنب مع أساطير حيّة في فنون القتال بأكاديمية الكيك بوكسينغ الأمريكية ذات الشهرة العالمية في كاليفورنيا.

فجر يوم السبت 6 أيار/مايو، يعلم المقاتل المُلقّب بـ"ولفرين"، أنّ نزاله المقبل مهم جدا وعليه إظهار مواهبه الفذّة ورفع إسم بلده أمام الجمهور الأميركي في مدينة كولورادو.

مجتبى على دراية كبيرة بالقيمة الفنية الجيدة لطاقم التدريب في الأكاديمية الشهيرة بما في ذلك بطل العالم الأسطوري في فنون القتال المختلطة حبيب نور محمدوف والنجم إسلام ماخاشيف.

وأوضح "ولفيرين": "هذا هو مخيمي الثاني في AKA. في المرة الأولى كنت أتدرب مع حبيب وإسلام ماخاشيف وشباب روس آخرين. لكن هذه المرة بسبب شهر رمضان، لم يتمكن نور محمدوف من القدوم".

خلال هذا المعسكر التدريبي، يشعر مجتبى بالامتنان للتعلم من ملوك أخرين في فنون القتال المختلطة ومدربي AKA رفيعي المستوى، من بينهم خافيير منديز وبوب كوك بالإضافة إلى أيقونة الوزن الثقيل المعتزل الأمريكي، كاين فيلاسكيز.

اللاعب البالغ من العمر 30 عاما أشاد بالنجم الأمريكي المعتزل:"كاين هو أحد الأساطير الحية في هذه الرياضة، وأنا محظوظ جدا لأنني أتدرب تحت قيادته. لديه خبرة جيدة جدا. لقد تعلمت منه تقنيات مميزة فيما يتعلق بالمصارعة ".

التدرب جنبا إلى جنب مع مدربين من الدرجة الأولى، ساعد مجتبى على التطور عقليا وبدينا وجعله واثق من نفسه أكثر من السابق: "أشعر أنني كنت أفتقر إلى الثقة من قبل لذلك حرصت على التدرب مع الأفضل، مع حبيب وإسلام وكاين والمدربين خافيير ورون وغيرهم من المقاتلين. الآن أنا على ثقة عالية جدا".

المقاتل الباكستاني كشف عن الوصفة السحرية لتطوره السريع لقدراته القتالية بقوله: "لكي تكون الأفضل عليك أن تتدرب مع الأفضل. إذا كنت تريد أن تكون أسدا، فعليك أن تتدرب مع الأسود. هؤلاء الرجال الروس هم أسود. أنا واثق جدا من هؤلاء الرجال لأننا نفهم بعضنا البعض، نحن نسير على نفس الطريق وعلينا تحقيق أهدافنا".

على الرغم من أن مجتبى صاحب الأسلوب القتالي المتنوع والسجل الإجمالي الرائع (9-2)، قد خطا خطوات هائلة من حيث مجموعة مهاراته، إلا أنه يعمل مع مدربيه على معالجة بعض الأخطاء التي كان يرتكبها في الضرب والمصارعة.

الآن، سيتوجه مجتبى إلى كولورادو مقتنعا بأنه يستطيع حقا هزيمة اسم كبير مثل بطل العالم السابق في الكاراتيه عدة مرات، سيج نورثكوت، ومواصلة صعوده في تصنيفات فئة الوزن الخفيف.

العرض الضخم المنتظر الذي سيبث على الساعة الرابعة فجرا بتوقيت مكة المكرمة عبر قنوات beIN SPORTS، يتضمن معارك كبرى لعل أبرزها المواجهة الثالثة في وزن الذبابة بين البطل الأمريكي ديمتريوس جونسون والبرازلي أدريانو مورايس في الحدث الرئيسي.

وأيضاً نزال المكسيكي الوافد الجديد إلى بطولة "ون" إدغار تاباريس والنجم التايلاندي رودتانغ جيتموانيون على لقب الأخير العالمي في المواي تاي لوزن الذبابة.