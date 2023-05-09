أبرز 5 أمور حدثت في عرض بطولة "ون" التاريخي ONE Fight Night 10

وقد تابعت جماهير الفنون القتالية من 150 دولة 11 نزالاً في الفنون القتالية المختلطة والملاكمة التايالاندية (المواي تاي) ومصارعة الإخضاع، سبعة منها شهدت إنهاءات عن طريق الضربات القاضية والإخضاع.

في التالي أبرز ما حدث في عرض ONE Fight Night 10 الذي أقيم فجر السبت في دنفر، كولورادو.

1. ديميتريوس جونسون يحافظ على لقبه وخيرت أحمدوف يستعد لمواجهته

في الحدث الرئيسي، تغلّب ديميتريوس جونسون على أدريانو مورايس في النزال الثالث بين نجمي الفنون القتالية المختلطة بإجماع الحكّام بعد خمس جولات قتالية، ليحافظ الأمريكي على بطولة العالم عن فئة وزن الذبابة.

جونسون، الذي يُعتبر الأفضل على مر العصور (GOAT) بين مقاتلي وزن الذبابة، استخدم خبرته لإيجاد الثغرات في دفاعات البرازيلي، مستفيداً من التعب الذي ظهر على الأخير منذ الجولة الثالثة.

وفي نزال مرتبط، عن فئة الوزن نفسها في الفنون القتالية المختلطة، سيطر المصنف الثاني خيرت أحمدوف على ريس ماكلارين وحقق فوزاً مستحقاً عليه بإجماع الحكّام، ليحجز الكزخي فرصةً لنفسه لمواجهة جونسون في المستقبل القريب.

2. رودتانغ يحافظ على سجلّه المثالي

في الحدث الرئيسي المشترك، فاز رودتانغ جيتموانيون على منافسه المكسيكي إدغار تاباريس، ليمدّد سلسلة انتصاراته النظيفة في المواي تاي والكيك بوكسينغ إلى 14-0.

وتمكّن رودتانغ من حسم النزال بعد 1:34 من الجولة الأولى عن طريق ضربة قاضية، في ثالث إنهاء للنجم التايلاندي في بطولة "ون".

3. مايكي موسوميشي يتغلّب على أسامة المروعي

في نزال بين بطل العالم في مصارعة الإخضاع عن فئة وزن الذبابة وبطل الاتحاد الدولي في الجوجيتسو البرازيلية، تمكّن مايكي موسوميشي من فرض سيطرته على النجم اليمني أسامة المروعي، ليتغلب عليه عن طريق الإخضاع، ويرفع سجلّه النظيف في بطولة "ون" إلى 4-0.

الأمريكي حاول أن ينفذ حركة قفل الكاحل بهدف إخضاع المروعي، لكن الأخير دافع عن نفسه بشراسة. لكن موسوميشي استخدم تحركاته الأخطبوطية في القتال الأرضي ليتمكّن من الإمساك باليمني وتثبيته في حركة الخنق الخلفي، دافعاً المروعي إلى الاستسلام قبل دقيقتين من انتهاء مدة النزال المؤلف من جولة واحدة ممتدة على عشر دقائق.

4. كاديستام يسجّل أكبر مفاجأة في العرض

انتصر السويدي زيبازتيان كاديستام على الكرواتي الوافد الجديد إلى بطولة "ون" روبرتو سولديتش الذي كان مرشّحاً بقوة للفوز في النزال.

سولديتش استخدم لكماته اليسارية الدقيقة في الجولة الأولى حيث سيطر على إيقاع النزال، قبل أن يتفاجأ بعودة قوية للمقاتل السويدي الذي أنهى القتال لمصلحته عند 0:45 عن طريق ضربة قاضية منحته فرصة جديدة للمنافسة على اللقب العالمي عن فئة الوزن الوسط.