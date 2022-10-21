أبرز 3 أسباب تدفعك لمشاهدة عرض ONE Fight Night 3

ويُتوقع أن يتحول ملعب إكسياتا أرينا الداخلي في ماليزيا إلى حلبة عراك شرس ودموي بين أبطال سيراهنون على ألقاب عالمية وأحزمة ذهبية في الفنون القتالية، والمواي تاي، ومصارعة الإخضاع.

سيتصدر الصراع القوي المنتظر بين البرازيليين جون لينكير وفابريسيو أندرادي على اللقب العالمي لوزن الديك، واجهة النزالات التسعة المثيرة، والتي ستشهد أيضاً معركتين ضاريتين على لقبين عالميين، الأول في رياضة المواي تاي للوزن الخفيف، والثاني في مصارعة الإخضاع.

القيمة الفنية للمقاتلين، والرهانات على الألقاب العالمية، يشكلان أحد أبرز الأسباب التي ستدفع عشاق هذه الرياضة لمشاهدة عرض ONE Fight Night 3 المثير والذي يتوقع أن يحضى بمتابعة واسعة من مختلف أنحاء العالم. لمشاهدة العرض يرجى زيارة الرابط التالي: www.onefc.com/ar/events/oneonprimevideo3

إليكم ثلاثة أسباب لمشاهدة عرض ONE Fight Night 3.

1. صراع شرس بين لينيكر وأندرادي على اللقب العالمي في MMA

في الحدث الرئيسي، الذي سيُقام الساعة الثالثة فجراً (توقيت مكة المكرمة)، يتواجه البرازيليان جون لينيكر وفابريسيو أندرادي.

وكان لينيكر قد أطاح بخصمه بيبيانو فرنانديز، بطل العالم السابق والأكثر هيمنة في تاريخ بطول "ون"، بالضربة القاضية، منهيا بالتالي سطوته. في المقابل، يسعى أندرادي أو "الفتى العجيب" مثلما يُلقب، للقتال بضرواة كبيرة لانتزاع الحزام الذهبي، متسلحاً بآدائه المثير وانتصاراته المبهرة على خصومه في النزالات الخمسة الأخيرة في "ون".

وأنهى المقاتل الشاب (25 عاماً) ثلاثة من نزالاته الأخيرة في "ون" بالضربة القاضية على حساب منافسيه كون وون وجيريمي باكتيو ولي كاي وين.

2. أوّل معركة على اللقب العالمي في المواي تاي للوزن الخفيف

ستسرق مواجهة السورينامي ريجيان إيرسيل وخصمه التايلاندي سينساموت كلينمي في رياضة المواي تاي، الأنظار خلال الحدث الرئيسي المشترك. ويتمثل الرهان في هذا النزال في الفوز بأول لقب عالمي على الإطلاق لـ "ون" في الوزن الخفيف.

إيرسيل بطل العالم المُهيمن في الكيك بوكسينغ للوزن الخفيف في "ون"، يسعى للتتويج باللقب ليصبح بطلاً مزدوجاً في رياضتي (الكيك بوكسينغ والمواي تاي) وهو إنجاز نادر الحدوث في أكبر منظمة للفنون القتالية في العالم.

ولم يهزم المقاتل الملقب بـ "الخالد" طيلة ست سنوات، ويملك سجلا مميزا من الانتصارات المتتالية (19 انتصارا) منها 7 في "ون".

في المقابل، يتطلع سينساموت كلينمي (19 عاماً) إلى إحداث المفاجأة في النزال وخطف الحزام الذهبي، فالتايلاندي هو أحد أبرز المقاتلين في بلاده، كما يعد نجما بارزا في "ون" هذا العام، خاصة بعد أن حسم في مارس/آذار الماضي مواجهتيه الناريتين أمام النجم الأسطوري هولزكن وعلى المثير ليام نولان بالضربة القاضية.

3. معركة ضارية على أول لقب عالمي في مصارعة الإخضاع

يستعد الأمريكي كاد روتولو ومنافسه الروسي والي كورزيف للصراع على الذهب عندما يتواجهان في الحدث الرئيسي المشترك على أول لقب عالمي لـ "ون" بمصارعة الإخضاع في الوزن الخفيف.

وعلى الرغم من صغر سنه (19 عاماً)، يأمل روتولو في تحقيق النصر ومواصلة رفع أسهمه عالياً في بورصة أبطال مصارعة الإخضاع. وكان الفتى الأمريكي قدم أداءً تاريخياً في بطولة أبوظبي العالمية، وتفوق على أربعة خصوم على التوالي ليصبح بالتالي أصغر بطل عالمي على الإطلاق.

وفي الوقت نفسه، بدا الروسي والي كورزيف (33 عاماً) خلال تصريحاته الإعلامية مصمما على تقديم نفسه للجماهير بأفضل طريقة في أول ظهور له في بطولة "ون"، متسلحا بخبراته في السامبو (بطل العالم 4 مرات) ومهاراته في الجودو (حزام أسود)، للإيقاع بخصمه الأمريكي المختص في الجوجيستو البرازيلي.

التباين في أساليب القتال، سيدفع كل المصارعين إلى توظيف مهاراتهما المكتسبة والاستفادة من نقاط قوة أسلوبهما بهدف إنهاء النزال لمصلحة أحدهما، وهو ما يعد بمعركة ضارية وحماسية، على أول لقب عالمي في مصارعة الإخضاع بفئة (الوزن الخفيف)، وسينجح الفائز به في تدوين اسمه في السجلات التاريخية لبطولة "ون".

