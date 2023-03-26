أبرز ما قاله الفائزون في نزالاتهم خلال عرض ONE Fight Night 8

وقد شهد العرض، الذي أُقيم فجر السبت، تتويج أليشا هيلين رودريغيز بطلة بلا منازع في المواي تاي عن فئة وزن الذرة ونجاح سوبرلك كياتمو في الدفاع عن بطولة العالم في الكيك بوكسينغ للمرة الأولى في الحدثين الرئيسيين.

الإثارة داخل القفص لم تقتصر على القتال، بل امتدت إلى تصريحات نارية وأخرى ملهمة أطلقها المقاتلون الفائزون.

في التالي أبرز ما ورد على لسان بعض المنتصرين في نزالات عرض بطولة "ون" الأخير.

1. زهانغ بيميان يتحدى جوناثان دي بيلا

بعد فوزه على توريبشي دونغاك بإجماع الحكّام، عبّر المقاتل الصيني زهانغ بيميان عن رغبته في القتال مجدداً على بطولة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن القشة.

بيميان، الذي يُعدّ أحد أبرز المقاتلين الشباب في العالم ويبلغ من العمر 19 عاماً، قد تعرّض لهزيمة على يد بطل الفئة غير المهزوم جوناثان دي بيلا بقرار منقسم في محاولته الأولى للحصول على اللقب العالمي في عرض ONE 162 الذي أُقيم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويأمل المقاتل الصيني، صاحب سجلّ 3-1، بأن يقنع إدارة "ون" بأن تمنحه فرصة خوض نزال عودة ضد دي بيلا وفرصة جديدة للقتال على بطولة العالم.

2. عين أكبر عبدولاييف على الحزام الذهبي

بين تصريحات أكبر عبدولاييف التي أعقبت انتصاره المذهل على حساب أو هو تايك بالضربة القاضية التقنية بعد 44 ثانية فقط من بداية النزال، يبرز قولين: "نعم، أنا مستعجل للحصول على حزام بطولة العالم" و"هذه فقط البداية بالنسبة لي، الأفضل آتٍ".

عبدولاييف، الذي رفع سجلّه الإجمالي الاحترافي النظيف في الفنون القتالية المختلطة إلى 9-0، أظهر نيته بأن ينافس على بطولة العالم، ولربما قد بدأ رحلته بالفعل نحو المنافسة على اللقب العالمي بهذا الفوز المبهر.

3. أليشا هيلين رودريغيز تلهم النساء

بإجماع الحكّام، انتزعت أليشا هيلين رودريغيز فوزاً مستحقاً على المقاتلة الأمريكية المخضرمة جانيت تود جعل منها البطلة بلا منازع في المواي تاي عن فئة وزن الذرة.

رودريغيز، التي ابتعدت عن المنافسة لثلاث سنوات بعد الولادة، أكّدت أنها قاتلت من أجل طفلها ولتوجّه رسالة لجميع النساء بأنّ لا تعارض بين الأمومة والنجاح المهني.

وبعد فوزها في الحدث الرئيسي المشترك، تحدثت رودريغيز، التي أكدت على أنها تدرّبت بجدية كبيرة لإظهار أنها لا تزال قادرة على القتال على أعلى المستويات، قائلةً: "لا شكّ بأنّ ابني منحني حافزاً كبيراً ولكنني فعلت هذا لكل النساء في وضعي. يمكنهنّ أن يعُدن [بعد الولادة] وأن يبقينَ بطلات".

4. سوبرلك يتحدى رودتانغ!

بعد فوزه على دانيال ويليامز في الحدث الرئيسي، عبّر سوبرلك عن رغبته في مواجهة رودتانغ جيتموانيون في المستقبل القريب على حزام الأخير العالمي لبطولة العالم في المواي تاي عن فئة وزن الذبابة.

وقال سوبرلك: "التحدي القادم هو منافسة رودتانغ على بطولة العالم في المواي تاي. هو الأفضل وأرغب في مواجهته".

وكان من المقرّر أن يتواجه النجمان التايلانديان فجر السبت في 25 آذار/مارس، لكن رودتانغ اضطر للانسحاب بعد إصابته ليتم استبداله بويليامز.

ونجح سوبرلك في الدفاع عن لقبه العالمي في الكيك بوكسينغ لوزن الذرة للمرة الأولى على حساب ويليامز، محققاً الفوز عن طريق الضربة القاضية عند 1:55 من الجولة القتالية الثالثة.