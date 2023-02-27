أبرز ما حدث في عرض ONE Fight Night 7

على ملعب "لومبيني" للملاكمة، تحوّل حلم المقاتل البرازيلي فابريسيو أندرادي لحقيقة بعدما أصبح بطلاً عالمياً في الفنون القتالية المختلطة لوزن الديك.

وفي أوّل محاوله له لانتزاغ لقب عالمي، احترق التركي جمال يوسوبوف بلهيب بطل العالم في المواي تاي لوزن الريشة تاوانشاي بك.ساينشاي.

إليكم أبرز ما حصل في المعارك المثيرة داخل حلبة لومبيني للملاكمة في بانكوك.

تتويج سنوات من العمل الشّاق

يوم السبت 25 شباط/فبراير، استحوذ فابريسيو أندرادي على الحزام الذهبي في فنون القتال المختلطة لوزن الديك بفوزه بالضربة القاضية التقنية على جون لينيكر.

بعد أربع جولات قاسية، فشل لينيكر بعينيه المتورّمتين في العودة للقتال في الجولة الخامسة ليحصل "وندر بويز" على فوز عظيم في مسيرته المهنية.

النصر على لينيكر، كان بمثابة تتويج لسنوات من العمل الشاق للمقاتل الشاب البالغ من العمر 25 عاماً، الذي طالما حلم بتلك اللحظة التاريخية التي يلف فيها الحزام الذهبي حول خصره.

بعد تحقيق مبتغاه، وجّه البطل الجديد رسالة تحدي إلى خصمه المقبل، الفلبيني ستيفان لومان المصنف الثالث في ترتيب مقاتلي وزن الديك ببطولة "ون". وقال له بعد المعركة وفي صفحته على إنستغرام: "تعال وأحصل عليه (يقصد هنا الجزام الذهبي)".

يوسوبوف يحترق بنيران تاوانشاي

يعدّ الاقتراب من لقب بطولة "ون" العالمي في المواي تاي لوزن الريشة، خطا أحمر. فالبطل الحالي تاوانشاي بك.ساينشاي، مستعد لحرق كل من يحاول انتزاع الحزام الذهبي منه.

فعلاً، احترقت محاولة جمال يوسوبوف اليائسة لانتزاع اللقب بنيران التايلاندي. بركلة منخفضة، حطّم المقاتل، البالغ من العمر 23 عاماً، فخذ التركي، منهياً المعركة في 49 ثانية فقط.

وكان تاوانشاي يأمل في أن يستمر نزاله في ملعب "لومبيني" الشهير لأكثر وقت ممكن، لكن ركلته اليسارية العنيفة حسمت ما كان يوصف بأنه أصعب اختبار حتى الآن بالنسبة للظاهرة التايلاندية المتوهّجة.

وقال النجم اللامع في عالم المواي تاي بعد نهاية النزال: "أنا سعيد جدا بالنتيجة"، "أعددت الكثير من خطط اللعب، ولم أكن أتوقع أن تنتهي بهذه السرعة".

أضاف تاوانشاي: "أحترم جمال، لذلك أشعر بالسوء قليلا لأنه تعرض للإصابة. كنت آمل أن أقاتله لفترة أطول قليلا، لأنني كنت استعد لهذه المعركة منذ فترة طويلة".

مارتن نغوين يردّ على المشككين

أسكت بطل العالم السابق في الفنون القتالية المختلطة عن فئتين، مارتن نغوين، أفواه المنتقدين والمشكّكين بعد عودته إلى طريق الفوز في ONE Fight Night 7 ببانكوك، تايلاند.

نغوين، 33 عاماً، هزم البرازيلي ليوناردو كاسوتي بقرار الإجماع، بعد صراع دام ثلاث جولات، ليحافظ على مرتبته للمنافسة على لقب بطولة العالم في فئة وزن الريشة.

كان الفيتنامي الأسترالي تعرض لموجة حادة من الانتقادات والشكوك إثر خسارته بالضربة القاضية في معركته الأخيرة أمام الروسي إيليا فريمانوف في ONE Fight Night 2.

لكن هذا الفوز الصعب، منح جرعة من الثقة للنجم المخضرم وصاحب السجل المثالي 15-6، والذي ربما سيواجه منافسه السابق الأمريكي غاري تونون، في كولورادو في مايو/أيار المقبل خلال ONE Fight Night 10 ، وهو أول عرض تقيمه منظمة "ون" على الأراضي الأمريكية.

وفي صراع أخر بفنون القتال المختلطة في فئة وزن الذبابة، خرج داني كينغاد المنافس على لقب بطولة العالم فائزا من معركته الصعبة ضد إيكو روني سابوترا صاحب الانتصارات المبهرة.

أفضلية كينغاد في الجولات الثلاث منحته في النهاية قرار الفوز بالاجماع. فوز حسّن به المصنف ثالثا في فئته، سجله 15-3، كما أوقف به سلسلة انتصارات سابوترا السبعة المتتالية.

لانغايكر في طريقه للمنافسة على لقب "ون" لمصارعة الإخضاع

تغلّب تومي لانغاكير على بطل العالم في السامبو لأربع مرات والمنافس على لقب بطولة العالم في مصارعة الإخضاع، والي كورزيف.

بحركة "قفل الكعب" في 2:58 من المعركة المكوّنة من جولة واحدة مدتها 10 دقائق، حسم بطل الجيو جيتسو النرويجي الصراع وحصل على مكافأة مالية بقيمة 50 ألف دولار.

صاحب السجّل المثالي 2-0، سيحظى بفرصة التنافس مع كايد روتولو بطل "ون" العالمي في مصارعة الإخضاع للوزن الخفيف.

من جهة أخرى، حققت دانييل كيلي فوزا صعبا بقرار الإجماع ضد اليابانية أياكا ميورا في نزال وزن غير المقيّد (53.9 كغ).

الفوز هو الثاني لنجمة الجوجيستو البرازيلي في بطولة "ون" لترفع به سجّلها الإجمالي في مصارعة الإخضاع إلى 21-7-1.

