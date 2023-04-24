أبرز ما تعلمناه من عرض ONE Fight Night 9 من بطولة "ون"

في التالي أبرز ما تعلمناه من العرض المذهل من بطولة "ون" والذي أقيم فجر السبت في 22 نيسان/أبريل.

آسا تن باو لديه الكثير ليقدمه

في معركة صينية-أمريكية نارية، خرج الأمريكي آسا تن باو منتصراً عن طريق الضربة القاضية التقنية عند 0:52 من الجولة الثالثة، بعد سقوطه عقب لكمة يمينية سددها هان زي هاو.

تن باو، 33 عاماً، عاد بانتصار على حساب الصيني، 27 عاماً، بعدما هُزم في نزاله الأول في بطولة "ون" في تشرين الأول/أكتوبر 2022.

هذه المرة، أظهر تن باو ترسانته الهجومية المتنوّعة ليلحق بنظيره الصيني أول خسارة بالضربة القاضية خلال مسيرته.

مينغ بو ستقاتل على بطولة العالم قريباً

حققت مينغ بو فوزها الرابع على التوالي بانتصارها على ديان كاردوسو بعد نزال متقارب تخلّله لكمات مباشرة قوية ومحاولات للإخضاع.

أظهرت الصينية قوتها وقدرتها على التحمّل ومهاراتها المتنوعة، فتمكّنت من الخروج من مواقف صعبة، لتثبت مرة جديدة أنها إحدى أبرز مقاتلات بطولة "ون" عن فئة وزن القشة في الفنون القتالية المختلطة.

مينغ بو طالبت بأن تواجه بطلة العالم عن فئة وزنها، مواطنتها زيونغ جينغ نان. وبالتأكيد، إذا استمرت في تألقها وأضافت المزيد من الانتصارات إلى رصيدها في المنظمة، فإنها ستُمنح فرصة للمنافسة على بطولة العالم قريباً.

بوكانغ ماسونياني سيُمنح فرصة قتال بروكس مجدداً

تفوّق المقاتل الجنوب أفريقي المصنف الثاني ضمن فئة وزن القشة في الفنون القتالية المختلطة على المصنف الثالث هيروبا مينوا.

ماسونياني جان قد خسر في نزال عن فئة وزن غير مقيّد على يد بطل الفئة الحالي جاريد بروكس في نيسان/أبريل 2022، ولكن فوزه بإجماع الحكّام على مينوا يقربه إلى المنافسة على بطولة العالم ضد بروكس.

خليل أمير قادم بقوة

حافظ النجم التركي غير المهزوم خليل أمير على سجلّه النظيف الخالي من الهزائم، وألحق بموريس أبيفي أول خسارة في مسيرته الاحترافية.

أبيفي أظهر قوة وشجاعة كبيرتين، ولكن أمير كان الأكثر ذكاءاً بتسديداته وسيطر على نظيره الأقل خبرة منه، ليحسم الحكّام نتيجة النزال لمصلحة أمير بالإجماع.

رغم أنها المرة الأولى في مسيرته التي لم يتمكّن من إنهاء منافسه، إلا أنّ الفوز هو التاسع من أصل تسعة نزالات خاضها أمير خلال مسيرته، وهو فوزه الثاني على التوالي في بطولة "ون".

أمير تحدث منذ مدة عن رغبته في المنافسة على بطولة العالم للوزن الخفيف، وهو يعلم أن استمراره بالتألق سيدفع إدارة المنظمة إلى منحه الفرصة لمواجهة بطل العالم عن فئة وزنه.

لا شيء مستحيل في عالم القتال

رغم مهاراته العالية وترسانته القتالية المتنوّعة، لم يتوقع أكثر المتفائلين بأن يتمكّن جوناثان هاغرتي من إنهاء نونغو هاما بضربة قاضية في الجولة الأولى من نزالهما.

الفوز المذهل جاء في ملعب "لومبيني" للملاكمة الشهير بالعاصمة التايلاندية بانكوك أمام جمهور نونغو.

النتيجة المفاجئة تعكس طبيعة الرياضات القتالية إذ لا تُحسم النزالات بين أفضل المقاتلين في العالم إلا داخل الحلبة.