أبرز خمسة مقاتلين انضموا إلى بطولة "ون" في عام 2022

فكما كانت الحال منذ تأسيس "ون" منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، قدمت "ون" هذا العام نجوماً جدد في عالم الفنون القتالية المختلطة والمواي تاي والكيك بوكسينغ ومصارعة الإخضاع.

في التالي أبرز خمسة مقاتلين انضموا إلى بطولة "ون" خلال هذا العام.

1. روبرتو سولديتش

أحد أبرز الأسماء في عالم الفنون القتالية المختلطة، انضمّ الكرواتي روبرتو سولديتش البالغ من العمر 27 عاماً إلى بطولة "ون".

يمتلك سولديتش، الذي سيقاتل ضمن فئة وزن الوسط، 17 انتصار من 20 نزال، وينتظر جمهور الفنون القتالية أن يشاهده في نزال ثانٍ في عام 2023 بعدما توقف نزاله الأول في الجولة الأولى بسبب ضربة غير مقصودة تحت الحزام من خصمه مراد رامازانوف.

2. شامل غسانوف

حقق شامل غسانوف فوزاً مذهلاً بعد أن أخضع الكوري كيم جاي وونغ في نزاله الأول في "ون" خلال عرض ONE Fight Night 3 في تشرين الأول/أكتوبر، ليمدّد الروسي غير المهزوم سلسلة انتصاراته إلى 0-13.

ويمتلك غسانوف، البالغ من العمر 27 عاماً والمُلقّب بـ"الكوبرا"، خبرة في المصارعة ومهارات متنوّعة، تجعله أحد أبرز المقاتلين عن فئة وزن الريشة في العالم.

3. ميكي موسوميشي

خاض ميكي موسوميشي نزالين في عامه الأول مع بطولة "ون"، فاز في الأول على حساب الياباني ماساكازو إيماناري في نيسان/أبريل، وأحرز في نزاله الثاني بطولة العالم في مصارعة الإخضاع لوزن الذبابة على حساب البرازيلي المخضرم كليبير سوزا.

تنتظر الأميركي نزالات قوية ضد مقاتلي فئة وزن الذبابة، ولكن لا شكّ بأنّ قدومه إلى "ون" يشكّل إضافة كبيرة إلى فئة مصارعة الإخضاع التي تتميّز بها المنظمة.

4. دانييل كيلي

تُعتبر دانييل كيلي إحدى أبرز المقاتلات الصاعدات في مصارعة الإخضاع على صعيد العالم. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك كيلي حزاماً أسوداً في الجيو جيتسو البرازيلية وسجلاً حافلاً بانتصارات على مقاتلات شرسات مثل سوفيا أمارانتي وكارلا إسبارزا.

وقد قدمت كيلي انطلاقة واعدة في مسيرتها مع "ون"، مسجّلة تعادلاً وانتصاراً في أول نزالين خاضتهما مع المنظمة.

5. الأخوان روتولو

يقدم الأخوان روتولو أداءً رائعاً يعيدان من خلاله تعريف مصارعة الإخضاع من خلال إضافة حركات جديدة مميّزة. بالإضافة إلى ذلك، نجح التوأم بإنهاء عامهما الأول في "ون" بدون أن يتعرّضا لأي هزيمة.

كايد روتولو فاز في ثلاثة نزالات خلال عام 2022، متفوّقاً على الياباني المخضرم شينيا أيوكي والروسي أوالي كورزيف ليحرز بطولة العالم في مصارعة الإخضاع للوزن الخفيف الثقيل، قبل أن ينجح في الدفاع عن لقبه ضد ماتيوس غابرييل.

أما تاي روتولو، فقد فاز في النزالين اللذين خاضهما عن طريق إخضاع منافسيه غاري تونون ومورات غافوروف.