أبرز خمسة انتصارات لخيرت أحمدوف في بطولة "ون"

يوم السبت، 6 مايو/أيار، سيتواجه "الكزخي" مع منافسه الأسترالي ريس ماكلارين في معركة العودة التي يراها أحمدوف أنها خطوة ضرورية للمطالبة بنزال على الحزام الذهبي للفئة.

"الكازاخستاني" سيحتاج إلى ما هو أكثر من روحه المحاربة إذا كان يأمل في أن مغادرة حلبة مركز "فيرست بنك سنتر" بمدينة كولورادو، بفوز سادس على التوالي.

لكن قبل ذلك، نلقي نظرة على أبرز خمسة انتصارات لأحمدوف على خصوم النخبة في بطولة "ون".

الياباني تاتسوميتسو وادا

في معركته الأخيرة قبل نحو عام، مدّد خيرت أحمدوف سلسلة انتصاراته المتتالية إلى خمس بعد تغلبه على الياباني تاتسوميتسو وادا في عرض ONE 158 .

أظهر المصنف رقم 2 في تصنيفات وزن الذبابة أداء قويا في تلك المعركة. جمع بين ضرباته المذهلة والمصارعة السلسة للاطاحة بالمحارب الياباني المخضرم القوي داخل استاد سنغافورة الداخلي.

في نهاية الجولات الثلاث، أجمع القضاة على قرار منح "الكازاخستاني" الفوز الذي رفع به رقمه القياسي إلى 29-2.

الفلبيني داني كينغاد

في ONE: WINTERS WARRIORS II عام 2021، رجّحت مصارعة "الكازاخستاني" الكفة لمصلحته ضد الرجل رقم 2 في تصنيفات وزن الذبابة وقتها داني "الملك" كينغاد.

طيلة مجريات النزال، سلط أحمدوف ضغوطا شديدة على منافسه مستغلا مهاراته الفارقة في المصارعة لاسقاط خصمه ومحاولة إخضاعه في أكثر من مرة.

في النهاية، انتزع خيرت القرار من القضاة الثلاثة، ليوسع رقمه القياسي إلى 28-2، وقدم حجة قوية كونه يستحق المنافسة على لقب بطولة العالم.

الصيني ما هاو بن

خلال عرض ONE: CONQUEST OF HEROESفي جاكرتا بإندونيسيا عام 2018، ظهر أحمدوف بمستوى يليق بسمعته كبطل عالمي سابق لوزن الذبابة.

"الكازاخستاني" هزم بطل المصارعة الوطني الصيني، ما هاو بن، بقرار إجماعي ليتجاوز خسارته بذات النتيجة في معركة العودة ضد الياباني غيجي أوستاكايو.

ببراعته العالمية في المصارعة والقتال الأرضي، سيطر أحمدوف بشكل كامل على "النسر الجنوبي" طوال الجولة الافتتاحية. بمرور الوقت استولى "الكازاخستاني" على زمام الأمور لينهي المعركة بانتصار معنوي كبير.

البرازيلي أدريانو مورايس

كان دخول أحمدوف في بطولة "ون" من الباب الكبير. فور وصوله حصل المقاتل الذي لم يهزم في 22 مباراة متتالية على عرض لا يمكن رفضه وهو خوض نزال على اللقب العالمي لوزن الذبابة.

في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، في ONE: DYNASTY OF CHAMPIONS تحدى الكازاخستاني البرازيلي أدريانو مورايس حامل الحزام الذهبي في ذلك الوقت.

اعتمد أحمدوف، المعروف بمصارعته الجيدة للغاية، على خبرته الواسعة في عمليات الإزالة وحركات الإخضاع لإحباط محاولات مصارع الجيو جيتسو من الطراز العالمي.

في ختام الجولات الخمس، ظهر خيرت كمنافس مهيمن في نظر قاضيين، ليهزم بفارق ضئيل "ميكينيو" عبر قرار منقسم وينتزع منه الحزام الذهبي.

الفلبيني غيجي أوستاكايو

استخدم أحمدوف قدراته الساحقة في المصارعة اليونانية الرومانية لفرض هيمنته في القتال الأرضي خلال نزاله ضد غيجي أوستاكايو.

رغم أن الياباني استخدم مجموعة من اللكمات والركلات للحد من خطورة الكازاخستاني، لكن ذلك لم يكن ذلك كافيًا لايقاف مصارع صلب مثل أحمدوف.

بعد معركة متقاربة، حصد بطل العالم السابق في وزن الذبابة انتصارًا كبيرًا بقرار منقسم وصعب أمام منافس فلبيني عنيد.



