أبرز خمسة إنهاءات في بطولة "ون" في عام 2022

العديد من نجوم الفنون القتالية من الفئات المختلفة قدموا لحظات لا تُنسى، فلم ينتظروا حسم قرار الحكّام لنزالاتهم النارية، بل سجّلوا انتصارات بالإخضاع والضربات القاضية والضربات التقنية القاضية.

في التالي خمسة إنهاءات رائعة حدثت هذا العام في بطولة "ون".

1. أناتولي ماليخين ينهي كيريل غريشينكو

في 11 شباط/فبراير، قدم بطل العالم المؤقت للوزن الثقيل أناتولي ماليخين أحد أفضل نزالاته في عرض ONE: BAD BLOOD.

المقاتل الروسي، الذي مدّد سلسلة انتصاراته بدون هزيمة إلى 12 انتصار، سيطر على النزال منذ بدايته، مسدّداً لكمات قوية ومُحكمة تجاه منافسه كيريل غريشينكو خلال الجولتين الأولى والثانية.

اللحظة المفصلية أتت في الجولة الثانية. غريشينكو رفع رأسه ليتجنّب لكمة يمينية من ماليخين، الذي سارع ليحاول تسديد لكمة يمينية أخرى أصابت ذقن منافسه البيلاروسي الذي سقط إلى الأرض بالضربة القاضية.

2. لينيكير ينهي بيبيانو فيرنانديز

في آذار/مارس 11، أنهى البرازيلي جون لينيكير مواطنه وخصمه المخضرم في فئة وزن الديك بيبيانو فيرنانديز خلال عرض ONE: LIGHTS OUT.

لم يسيطر أي من المنافسين على مجريات النزال الذي كان متقارباً حتى اللحظة المفصلية التي قلبت القتال لمصلحة لينيكير.

أراد فيرنانديز إنهاء النزال، فأسقط لينيكير أرضاً. لكن الحركة أتت بنتيجة معاكسة لرغبة فيرنانديز، إذ تمكّن لينيكير من الوقوف مجدداً وتوجيه لكمات مركّزة إلى خصمه، لينهيه بلكمة يمينية إلى بطن فيرنانديز وأخرى يسارية إلى ذقنه، كانت هي الضربة القاضية.

3. ماركوس ألميدا يخضع غريشينكو بـ64 ثانية

أثبت أسطورة الجوجيتسو البرازيلي ماركوس ألميدا علو كعبه في مصارعة الإخضاع عندما أذهل الجمهور بتحقيق فوز سريع وسهل على المقاتل في فئة الوزن الثقيل كيريل غريشينكو.

توقّع جمهور الفنون القتالية أن يشاهدوا نزالاً متقارباً بين المنافسين الشرسين، إلا أن ألميدا، المُلقّب بـ"بوشيشا"، أسقط غريشينكو وأخضعه بعد مرور 64 ثانية فقط على النزال.

4. رينير دي ريدر يخضع فيتالي بيغداش

احتفظ رينير دي ريدر بلقبه العالمي للوزن المتوسّط بفوزه على البطل السابق فيتالي بيغداش في عرض ONE 159 يوم السبت 23 تموز/يوليو.

رغم أنّ النزال كان متقارباً، وكاد أن يحسمه بيغداش لمصلحته بعد بداية قوية، إلا أنّ دي ريدر نجح في تسجيل الانتصار باسمه في النهاية من خلال إخضاع منافسه الروسي عند 3:29 من الجولة الأولى.

5. رومان كريكليا ينهي مورات أيغون

قدم رومان كريكليا إحدى أقوى الضربات القاضية لهذا العام في بطولة "ون" عندما أسقط الهولندي-التركي مورات أيغون أرضاً وأنهى النزال لمصلحته خلال عرض ONE: FULL CIRCLE في 25 شباط/فبراير.

وسيطر كريكليا، حامل اللقب العالمي في الكيك بوكسينغ للوزن الخفيف الثقيل، على مجريات النزال منذ اللحظة الأولى وكاد أن ينهي أيغون باكراً لكن الأخير تمكّن من النهوض بعد أن وصل الحكم إلى الثمانية.

رغم نهوضه، بدا أيغون غير متوازن، الأمر الذي دفع كريكليا إلى اغتنام الفرصة، موجهاً ركلة إلى جسد خضمه تبعها بثلاثة لكمات متتالية منحته فوزاً كاسحاً عند 2:32 من الجولة الأولى.