أبرز الرابحين والخاسرين من عرض ONE Fight Night 9 من بطولة "ون"

في التالي قائمة بأبرز الفائزين والخاسرين من عرض بطولة "ون" الذي أقيم فجر السبت في 22 نيسان/أبريل.

أبرز الرابحين

جوناثان هاغرتي

حفر جوناثان هاغرتي إسمه في التاريخ بفوزه على أسطورة الملاكمة التايلاندية نونغو هاما بضربة قاضية في الجولة الأولى وفي عقر دار الأخير وأمام جمهوره.

بالإضافة إلى ذلك، انتزع هاغرتي اللقب العالمي في المواي تاي عن فئة وزن الديك، وهو لقبه الثاني في بطولة "ون".



جهانلو مارك سانغياو

في النزال الأول، حقق الفلبيني جهانلو مارك سانغياو فوزاً سريعاً بالإخضاع على حساب الأرجنتيني ماتياس فارينيلي عند 0:58 من الجولة الأولى.

الانتصار المذهل لسانغياو، البالغ من العمر 20 عاماً، هو السادس على التوالي للمقاتل الفلبيني، الذي حافظ على سجلّه النظيف (6-0) بنسبة إنهاء 100% ليثبت أنه من أبرز النجوم الصاعدين في بطولة "ون".

مينغ بو

في نزال متقارب في الفنون القتالية المختلطة عن فئة وزن القشة، اتّسم بالنسق السريع، استخدمت خلاله ديان كاردوسو ومينغ بو ترسانتهما المتنوعتين، نجحت مينغ بو بالفوز بقرار الحكّام.

رغم إجماع الحكام، لم تحقق مينغ بو الفوز بسهولة. فبعد تفوّقها في الجولة الأولى من خلال تسديد لكمات دقيقة، عادت كاردوسو لتقلب الطاولة عليها في الجولة الثانية، مستخدمة مهاراتها في المصارعة للبحث عن إخضاع منافستها. كذلك، في الجولة الثالثة، نجحت كاردوسو بأن تضع نظيرتها الصينية حركة الخنق الخلفي.

لكن جهود البرازيلية لم تكن كافية، وفي النهاية، تمكّنت مينغ بو بأن تحقق فوزها الرابع على التوالي في بطولة "ون"، وترفع من حظوظها لنيل الفرصة للمنافسة على بطولة العالم في الفنون القتالية المختلطة ضمن فئة وزنها.

إيسي فيتيكيفو

تمكّن إيسي فيتيكيفو، البالغ من العمر 30 عاماً، من إخضاع منافسه البرازيلي الشرس فالمير دا سيلفا عند 4:15 من الجولة الأولى.

إلى جانب الطريقة المذهلة التي انتصر بها، فيتيكيفو انتصاراً بالغ الأهمية بعدما خسر في نزاله الأول في بطولة "ون" على يد القرغيزي رسلان إميل بك أولو تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي.

فيليبي لوبو

في أكبر مفاجأة في العرض، تمكّن البرازيلي فيليبي لوبو من قلب الطاولة على سايمابيتك فيرتكس، وهزمه بالضربة القاضية عند 1:52 من الجولة الثالثة في نزال المواي تاي عن فئة وزن الديك.

بعد تفوّق سايمابيتك على مدى جولتين، انفجر لوبو وسدّد لكمات متتالية وسريعة مكّنته من إنهاء المنافس المصنّف الأول عن فئة وزن الديك.

أبرز الخاسرين

هان زي هاو

في نزال متقارب، كان يمكن هان زي هاو أن يعود إلى نغمة الانتصارات مجدداً. الصيني قدم نزالاً جيداً، وأسقط منافسه الأمريكي آسا تن باو إلى الأرض بلكمة قوية في الجولة الثانية.

لكن، في نهاية المطاف، تفوّق الأمريكي على هاو الذي تعرض لهزيمته الثانية على التوالي، وخسر بالضربة القاضية للمرة الأولى في مسيرته.

سايمابيتك فيرتكس

بعدما سيطر على فيليبي لوبو على مدى جولتين قتاليتين، تعرض سايمابيتك فيرتكس لخسارة كان يمكنه تفاديها لو ركّز أكثر في الجولة الثالثة.

مبالغة المنافس المصنف الأول عن فئة وزن الديك في المواي تاي في التقدم إلى الأمام بعد جولتين تفوّق خلالهما، منح نظيره البرازيلي فرصة للعودة من الخلف وتحقيق انتصار غير متوقع.

بعد ثلاثة انتصارات متتالية، سايمابيتك تعرض لهزيمة قد تضرّ بحظوظه في الحصول على فرصة للمنافسة على بطولة العالم.

نونغو هاما

خسر نونغو هاما نزاله الأول منذ عام 2015 وحزامه الذهبي في المواي تاي عن فئة وزن الديك. ولكن الأسوأ من ذلك، فشل نونغو، الذي كان مرشحاً للفوز، بأن يقدم أداء يليق بإسمه وتاريخه الكبير.

في الحدث الرئيسي للعرض، سقط نونغو بالضربة القاضية في الجولة الأولى أمام جمهوره وفي الحلبة الذي لطالما ارتبط إسمه بها.

بالتأكيد، يمتلك نونغو المهارات القتالية والقوة الذهنية والخبرة الطويلة للعودة من هذه الهزيمة – ولكنه يبقى الخاسر الأكبر في هذا العرض.