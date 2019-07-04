

وفي مباراة نارية ومشوقة، حسم الإسباني نادال مواجهته مع الأسترالي المشاغب كيريوس 6-3 و3-6 و7-6 (7-5) و7-6 (7-3).

وتتميز مباراة اللاعبين بالندية الكبيرة، خصوصا في ظل المشاحنات الكلامية السابقة بينهما.

وحقق نادال فوزه الخمسين في البطولة في سعيه للتتويج مرة ثالثة في ويمبلدون ورفع عدد ألقابه الكبرى إلى 19.

وحاول كيريوس استفزاز نادال أكثر من مرة وتعرض لإنذار من حكم المباراة داميان دوموسوا، بعدما وصفه بالـ"عار" والـ"مثير للشفقة" لتركه نادال يتحكم بإيقاع المباراة.

قال نادال بعد فوزه "لقد فزت على خصم صعب. عندما يريد أن يلعب جيدا، هو أحد أصعب الخصوم. عادة أمامي وأمام الكبار يقدّم كل ما في وسعه، وعندما يقوم بذلك يصبح صعبا جدا".

وكان كيريوس حقق مفاجأة كبرى في ويمبلدون 2014 عندما أقصى نادال وكان في المركز 144 عالميا.

وكان نادال شكا من قلة احترام كيريوس للعبة بعدما خسر أمامه هذه السنة في أكابولكو، فيما قال عمه ومدربه السابق توني نادال إن كيريوس "غير مثقف".

ويلتقي نادال في الدور المقبل الفرنسي جو ويلفريد تسونغا الفائز على الليتواني ريكارداس بيرانكيس 7-6 (7-4) و6-3 و6-3.

كيريوس يقرّ بتعمّده إصابة نادال بالكرة

أقر "المشاغب" نيك كيريوس أنه تعمّد إصابة خصمه الإسباني رافاييل نادال بكرة قوية.

وفي الشوط الثامن من المجموعة الثالثة، حاول نادال حماية نفسه من كرة قوية لعبها كيريوس وبدا أنه تعمّد إلحاق الأذى بالإسباني.

قال كيريوس (24 عاما): "كنت أنوي اصابته. نعم، أردت إصابته في صدره".

تابع "لماذا أعتذر؟ كم بطولة كبرى أحرز هذا الشاب وكم يملك في حسابه المصرفي؟ أعتقد أن بمقدوره تلقي ضربة كرة على صدره. لكني لن أعتذر أبدا على ذلك".

من جهته، علق نادال على الحادثة "عندما يضرب كرة مماثلة، فهذا خطير. ليس خطيرا علي، بل على حكم الخط، خطير على الجماهير".

وتتميز مباريات اللاعبين بالندية الكبيرة، خصوصا في ظل المشاحنات الكلامية السابقة بينهما.

تابع نادال "أعرف أنه عندما تلعب ضربة مماثلة، يمكن للكرة أن تذهب في أي مكان. هذه المرة كادت تصيبني، لا مشكلة".

أردف "أنا محترف، لذا أعرف كيف أتفادى ذلك. لكن مرة أخرى قد تصدم الكرة عين أحدهم".