

بدا فيدرر، المصنف سادساً في الدورة الذي يحتفل بميلاده الأربعين في الثامن من الشهر المقبل، في طريقه لمواجهة شاقة أخرى مماثلة للتي خاضها في الدور الأول قبل انسحاب منافسه الفرنسي أدريان مانارينو في مستهل المجموعة الخامسة، وذلك باضطراره لخوض شوط فاصل في المجموعة الأولى أمام الفرنسي الآخر ريشار غاسكيه قبل حسم الأمور 7-6 (7-1).

لكن السويسري، المتوج بالبطولة الإنكليزية ثماني مرات وبعشرين لقباً في الغراند سلام (يتشارك الرقم القياسي بعدد الألقاب مع الإسباني رافاييل نادال)، ضرب بقوة في الثانية وأنهاها بسهولة 6-1 بعدما كسر إرسال منافسه مرتين، ثم واصل على الوتيرة ذاتها في الثالثة منهياً إياها 6-4 والمباراة في ساعة و51 دقيقة.

ويلتقي السويسري الذي لم يتوج بأي لقب كبير منذ 2018 والذي قرر الانسحاب من الدور الرابع لرولان غاروس من أجل أن يتحضر بشكل أفضل لويمبلدون، في الدور المقبل البريطاني كاميرون نوري الرابع والثلاثين عالمياً.

