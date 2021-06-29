وفازت بليشكوفا المصنفة الثالثة عشرة عالميا والثامنة في البطولة بالمجموعة الأولى بسبعة أشواط لخمسة قبل أن تحسم المجموعة الثانية بستة لأربعة لتضمن بطاقة الدور الثاني.

وستلاقي التشيكية في الدور الثاني الكرواتية دونا فيكيتش الفائزة على الروسية أناستاسيا بوتابوفا بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-4.

بدورها تأهلت اليونانية ماريا ساكاري إلى ذات الدور بفوزها على الهولندية أرانتشا روس بمجموعتين دون رد.

ساكاري حققت فوزا سهلا بعد أن حسمت المجموعة الأولى بستة أشواط لواحد قبل أن تحسم الثانية بالنتيجة ذاتها.

وستواجه اليونانية الأميركية شيلبي روجرز الفائزة على الأسترالية سامانتا ستوسور بمجموعتين لواحدة.



