واستهلت الأسترالية المباراة بأفضل طريقة ممكنة فكسرت إرسال منافستها مرتين في الشوطين الثاني والرابع لتتقدم 4-صفر ثم 5-صفر، قبل أن تحسمها في صالحها 6-1 في 25 دقيقة.

وتابعت بارتي تفوقها في المجموعة الثانية وكسرت إرسال البلجيكية في الشوطين الثالث والخامس لتتقدم 4-2 ثم 5-2، قبل أن تنجح فان أويتفانك في كسر إرسال الأسترالية للمرة الأولى في المباراة في الشوط الثامن لتقلص الفارق 3-5.

لكن بارتي ردّت التحية مباشرة وكسرت إرسال البلجيكية لتنهي المجموعة في صالحها 6-3 في 30 دقيقة والمباراة في 75 دقيقة.

وواصلت بارتي، الساعية إلى أن تصبح أول لاعبة تحرز لقب بطولتي رولان غاروس وويمبلدون في موسم واحد منذ الأميركية سيرينا وليامس عام 2015، بدايتها القوية في البطولة الانكليزية بعدما كانت تغلبت على على الصينية جينغ سايساي 6-4 و6-2 الإثنين في ساعة و15 دقيقة لتحقق فوزها الـ13 توالياً.

وتلتقي بارتي في الدور المقبل مع البريطانية هاريت دارت المشاركة ببطاقة دعوة والفائزة على البرازيلية بياتريز حداد الصاعدة من التصفيات 7-6 (7-4) و3-6 و6-1.

في بقية المباريات فاز التشيكية بيترا كفيتوفا على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش بمجموعتين دون رد 7-5 و6-2، والأميركية سلون ستيفنز على الصينية وانغ يافان بمجموعتين دون رد 6-0 و6-2، وتفوقت الإسبانية كارلا سواريز نافارو على الفرنسية باولين بارمونتييه بمجموعتين نظيفتين 7-6 (7-2) و7-6 (7-4).

وفازت البلجيكية إليز ميرتنز على الرومانية مونيكا نيكوليسكو 7-5 و6-صفر، والتشيكية باربارا ستريكوفا على الألمانية لاورا سيغموند 6-3 و7-5، والصينية وانغ كيانغ على السلوفاكية تامارا زيدانسيك 6-1 و6-2.