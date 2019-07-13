وباتت هاليب أول لاعبة رومانية تتوّج بلقب بطولة ويمبلدون العريقة، لتنجح في إضافة ثاني الألقاب في مسيرتها الاحترافية ضمن البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" بعد الأول الذي حصدته في دورة رولان غاروس الفرنسية في 2018.

على أرضية الملعب الرئيسي في ويمبلدون وبحضور جمع من أبرز المشاهير والشخصيات العالمية، بدت هاليب، التي لم تحتج لأكثر من 56 دقيقة لتحقيق الفوز، في أفضل جاهزية بدنية وفنية ممكنة لتطيح بعملاقة الـ"غراند سلام" سيرينا ويليامس (23 لقباً).

وخاضت هاليب خمس نهائيات في الغراند سلام (3 في رولان غاروس، 1 في أستراليا المفتوحة، 1 في ويمبلدون). أمّا سيرينا فقد فشلت في معادلة رقم الأسترالية مارغريت كورت صاحبة أكبر عدد من التتويجات في الغراند سلام (24 لقباً).

