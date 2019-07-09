واحتاجت هاليب إلى ساعة و26 دقيقة لبلوغ دور الأربعة للبطولة الإنكليزية للمرة الثانية في مسيرتها الاحترافية بعد الأولى عام 2014 عندما خرجت على يد الكندية أوجيني بوشار.

وبدأت جانغ المباراة بقوة وكسرت إرسال هاليب في الشوط الثاني لتتقدم 2-صفر ثم 3-صفر، لكن الرومانية عادت بقوة فردت التحية في الشوط السابع مقلصة الفارق إلى 3-4 قبل أن تدرك التعادل 4-4 ثم 5-5 و6-6 فارضة شوطا فاصلا حسمته في صالحها 7-4 وبالتالي المجموعة 7-6 في 58 دقيقة.

وفرضت هاليب أفضليتها في المجموعة الثانية وكسرت إرسال الصينية في الشوطين الرابع والسادس لتتقدم 5-1 قبل أن تكسب السابع وتنهيها في صالحها 6-1 في 29 دقيقة.

وقالت هاليب "قاتلت في المجموعة الأولى على الرغم من أنني كنت أعرف أنها ستضرب بقوة"، مضيفة "قدمت أفضل أداء لي على الملاعب العشبية في مسيرتي".

وتواجه هاليب في نصف النهائي الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الفائزة على التشيكية كارولينا موتشوفا 7-5 و6-4.

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها سفيتولينا الدور نصف النهائي في إحدى البطولات الكبرى وقد احتاجت إلى ساعة ونصف لتخطي عقبة موتشوفا التي حقّقت المفاجأة في الدور السابق بفوزها على مواطنتها كارولينا بليسكوفا.

وقال سفيتولينا "إنه أمر رائع، إنها أول مرة أبلغ فيها الدور نصف النهائي في بطولة كبرى، اتطلع قدماً لذلك. لم أكن أعتقد بقدرتي على بلوغ هذا الدور. سيكون الأمر صعباً للغاية لكنها فرصة كبيرة بالنسبة إلي".