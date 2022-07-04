وفاز نادال المصنف الرابع عالمياً على المصنف 25 عالمياً في المجموعة الأولى 6-4 وفي الثانية 6-2 قبل أن يحسم الثالثة بصعوبة بواقع 7-6 (8/6).

وسيواجه نادال في الدور المقبل المصنف الرابع عشر عالمياً الأميركي تايلور فريتس.

ويسعى الإسباني لإحراز لقبه الثالث على عشب ويمبلدون بعد عامي 2008 و2010.

وقال نادال عقب الفوز: "من الناحية الشخصية، بلوغي ربع نهائي ويمبلدون بعد غياب عن البطولة في السنوات الثلاث الأخيرة أمر رائع وبالتالي انا سعيد جدا، جدا".

وأضاف "اعتقد أنى لعبت بطريقة إيجابية حتى النهاية عندما خضت شوطا سيئا."

