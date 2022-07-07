ويعاني الإسباني من تمزق بسبعة ميليمترات على مستوى عضلات البطن حيث قال الماتادور الإسباني في مؤتمره الاعلامي إنه كان يفكر طيلة اليوم في إمكانية اللعب من عدمه غير أنه أخذ القرار بالانسحاب لتفادي تفاقم الإصابة.

وكان نادال قد نال مهلة ً طبيّة للعلاج خلال مباراة ربع النهائي أمام الأمريكي تايلـور فـريتز بعدما شعر بأوجاع في عضلات البطن.

وبهذا القرار يعبر كيريوس إلى المباراة الختامية، ليتأهل إلى المشهد الختامي لإحدى البطولات الكبرى للمرة الأولى في مسيرته.

وكانت تقارير إسبانية أشارت في وقت سابق من اليوم إلى أن الماتادور كان مصمماً على خوض مباراته أمام كيريوس وذلك سعياً منه في مواصلة طموحاته للفوز ببطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى، للمرة الثالثة في مسيرته بعد 2008 و2010.