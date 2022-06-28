

ونجح الماتادور في إنهاء المجموعة الأولى لمصلحته بنتيجة 6-4.

وواصل نادال المصنف الرابع عالميا عرضه القوي وظفر بالمجموعة الثانية 6-3.

وتمكّن سيروندولو من الفوز بالمجموعة الثالثة 6-3.

لكن الإسباني استعاد توازنه وفاز بالمجموعة الرابعة 6-4 ليبلغ الدور الثاني.

ويلتقي نادال المتوج في ويمبلدون عامي 2008 و2010، في الدور الثاني مع الليتواني ريكارداس بيرانكيس.

وقال الإسباني "ثلاث سنوات دون أن أكون هنا على هذه الأرضية المذهلة، إن عودتي أمر مدهش. نحن لا نلعب كثيرًا على العشب، خاصة في حالتي. في السنوات الثلاث الماضية لم أضع قدمًا على الملاعب العشبية".

وتابع "كل يوم هو اختبار بالنسبة لي. أنا في بداية البطولة والجميع يعرف الظروف الصعبة التي مررت بها. لكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو أنني في ويمبلدون عام 2022 وفزت بالمباراة الأولى".

وتأهل أيضا اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بفوزه على السويسري ألكسندر ريتشارد 7-6 (7-1) و6-3 و5-7 و6-4، فيما فجر الأميركي ماكسيم كريساي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 6-7 (5-7) و6-4 و7-6 (11-9) و7-6 (7-5).

