وحسم نادال مواجهة ربع النهائي أمام الأميركي المميز بنتيجة 3-6 و7-5 و3-6 و7-5 و7-6 (10-4) في مباراة دامت نحو 4 ساعات و20 دقيقة.

ويلاقي الماتادور الإسباني في نصف النهائي الأسترالي نيك كيريوس الفائز على التشيلي كريستيان غارين بنتيجة 6-4 و6-3 و7-6 (7-5).

وقال الإسباني بعد المباراة "لعدة لحظات كنت أفكر في أنني لن أتمكن من إنهاء المباراة، لكن الجماهير والطاقة... شكراً على ذلك".

وأضاف "أنا بصراحة أستمتع كثيراً بلعب مباريات مماثلة أمامكم يا رفاق. لا يمكنني أن أشكركم بما يكفي على الدعم".

ويسعى نادال إلى إحراز لقبه الثالث توالياً في "غراند سلام" بعد تتويجه في أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، ثم بطولة رولان غاروس الفرنسية الشهر الماضي، رافعاً غلته إلى 22 لقبا كبيراً.

وسبق للإسباني أن حقق لقبين في بطولة ويمبلدون على الملاعب العشبية في عامي 2008 و2010.

