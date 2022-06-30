وحسم الماتادور المواجهة بواقع 6-4 و6-4 و4-6 و6-3.

ويواجه نادال، المصنف الرابع عالميا، في الدور الثالث الإيطالي لورينتسو سونيغو الفائز على الفرنسي أوغو غاستون بواقع 7-6 (7-4) و6-4 و6-4.

وقال نادال المتوج مرتين في ويمبلدون (2008 و2010): "كل يوم يمثل تحديًا بالنسبة لي".

وأضاف "كل يوم هو فرصة للتحسين وأنا بحاجة إلى التحسين. المجموعة الرابعة كانت أفضل مستوى. كنت قادرًا على أن أكون أكثر قتالية بضرباتي الأمامية. من المهم أن أتقبل أن الأمور ليست مثالية. أنا بحاجة لمواصلة العمل".

وانتظر نادال، الفائز بأول بطولتين كبيرتين هذا الموسم (أستراليا ورولان غاروس) معززا رقمه القياسي في عدد الألقاب الكبرى بـ22 لقبا، الشوط العاشر في المجموعة الأولى لكسر إرسال بيرانكيس وحسمها في صالحه 6-4 في 43 دقيقة، ثم كرّر السيناريو ذاته في الثانية عندما كسر إرسال الليتواني في الشوط العاشر أيضا وحسمها 6-4 في 52 دقيقة.

لكن الماتادور خسر إرساله للمرة الأولى في المباراة في الشوط الأول من المجموعة الثالثة، وفشل بعدها في رد التحية فأنهاها بيرانكيس في صالحه 6-4 في 46 دقيقة.

واستعاد نادال توازنه في المجموعة الرابعة وكسر إرسال منافسه في الشوط الثاني وتقدم 2-صفر ثم 3-صفر وتوقفت بعدها المباراة بسبب المطر قبل أن تستأنف بعد إغلاق سقف الملعب فحسمها "رافا" 6-3 في 41 دقيقة.

