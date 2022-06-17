وقال نادال الفائز هذا العام ببطولة أستراليا المفتوحة ومؤخراً بلقبه الرابع عشر في بطولة رولان غاروس الفرنسية، في مؤتمر صحافي في مايوركا الإسبانية، "لديّ نيّة اللعب في ويمبلدون".

وأضاف أن "العلاج والأسبوع الأخير من التدريب يشير إلى أن هناك فرصة. سأسافر إلى لندن يوم الاثنين، وألعب في دورة استعراضية في هارلينغهام، وأقوم بالتدريب لمدة أسبوع لمعرفة ما إذا كان ذلك ممكناً".

وكان الإسباني تدرّب على الملاعب العشبية لأول مرة الاثنين الماضي في مايوركا، في مسعى لإمكانية المشاركة في بطولة ويمبلدون التي تبدأ في 27 حزيران/يونيو الحالي.

ويعاني نادال منذ سنوات من الألم الناجم عن متلازمة مولر فايس، وهي حالة نادرة وتنكسية تصيب عظام القدم.

