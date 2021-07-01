واحتاجت اللاعبة البولندية لساعة من أجل حسم المباراة بمجموعتين دون مقابل 6-3 و6-4.

وستلاقي لينيت في الدور القادم الإسبانية بولا بادوسا، الـ33 عالمياً، بعد أن تجاوزت الأخيرة عقبة يوليا بوتنتسيفا، المصنفة 43 عالمياً، بنتيجة 6-4 و6-1.

وحجزت التشيكية كارولينا موتشوفا، المصنفة 22 عالمياً، مقعداً في الدور الثالث عقب فوزها على الإيطالية كاميلا جيورجي 6-3 و5-7 و6-3.

وستلعب موتشوفا في الدور القادم أمام الروسية أنستازيا بافليوتشينكوفا، 19 عالمياً، الفائزة على التشيكية كريستينا بليسكوفا 6-3 و6-3.

وتمكنت الألمانية أنجليك كيربر، 28 عالمياً، من خطف بطاقة العبور من الإسبانية سارا سوريبس تورمو 7-5 و5-7 و6-4.

كما بلغت الأميركية كوري غوف، المصنفة العشرون في الدورة، الدور ذاته بفوزها على الروسية إيلينا فيسنينا 6-4 و6-3، واللاتفية يلينا أوستابانكو بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا 6-1 و3-6 و8-6.

وخسرت البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا، 14 عالمياً، أمام الرومانية سورانا كيرستيا 6-7 (5-7) و6-3 و4-6.