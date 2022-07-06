كيريوس الذي دخل اللقاء وسط ضغوطات كبيرة إثر طلب محكمة أسترالية المثول في قضية اعتداء، نجح في تجاوز هذه الظروف وتفوق في المجموعتين الأولى والثانية بستة أشواط لأربعة وستة لثلاثة توالياً، قبل أن يحتاج المصنف الأربعون عالمياً لشوط كسر التعادل كي يحسم المجموعة الثالثة بسبعة أشواط لستة، في مباراة امتدت لساعتين وثلاث عشرة دقيقة.

وقال كيريوس بعد المباراة "لم أعتقد أبداً أنني سأكون في نصف نهائي إحدى البطولات الكبرى. اعتقدت أن السفينة قد أبحرت من دوني وربما أهدرت تلك النافذة الصغيرة في مسيرتي".

وأضاف "أنا سعيد لأنني تمكنت من القدوم إلى هنا مع فريقي وتقديم أداء جيد. شعرت أنني كنت اعتمد الأسلوب الدفاعي كثيراً. غارين لاعب مخيف. لقد حالفني الحظ في نقطتي كسر إرسال، لذا سآخذ ذلك وسأستعد لمباراتي المقبلة".