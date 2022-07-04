ناكاشيما ظفر بالمجموعة الأولى بستة أشواط لأربعة ثم عادل كيريوس النتيجة بفوزه في المجموعة الثانية بذات النتيجة قبل أن يتفوق كيريوس في المجموعة الثالثة بشوط كسر التعادل ثم عاد اللاعب الأمريكي وفاز بالمجموعة الرابعة بستة أشواط لثلاثة.

وفي النهاية تم الاحتكام لمجموعة فاصلة حسمها اللاعب الأسترالي لمصلحته بستة أشواط لاثنين ليواصل مشواره في البطولة.

مواجهة بين كيريوس وكريستيان غارين

كيريوس سيلاقي التشيلي كريستيان غارين المتأهل بفوزه في مباراة ماراثونية على الأسترالي أليكس دو مينور بثلاث مجموعات لاثنتين.

اللاعب الأسترالي حسم المجموعة الأولى بواقع ستة أشوط لاثنين ثم فاز في المجموعة الثانية بسبعة أشواط لخمسة إلا أن غارين حقق عودة قوية بفوزه في المجموعة الثانية من خلال شوط كسر التعادل ثم حسم المجموعة الرابعة بستة أشواط لأربعة لتذهب المباراة لمجموعة خامسة أنهاها اللاعب التشيلي بشوط كسر التعادل ليعبر لأول ربع نهائي غراند سلام في مشواره.