وفاز فيدرر المصنف الثامن عالمياً على الإيطالي المصنف (27) بواقع 7-5 و6-4 و6-2.

وبات فيدرر أكبر لاعب سناً في العصر الحديث يصل إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون الساعي إلى لقبها التاسع في مسيرته الاحترافية.

وهي المرة الـ58 التي يبلغ فيها فيدرر الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ40 في الثامن من آب/أغسطس المقبل، ربع النهائي في البطولات الأربع الكبرى والثامنة عشرة في ويمبلدون.

وقال فيدرر "أنا سعيد جداً. لقد كانت مباراة في ظروف صعبة، أولاً في الهواء الطلق ثم في الداخل (بعد إغلاق السقف بسبب المطر)، ضد خصم خطير!".

ويلتقي فيدرر في الدور المقبل مع الفائز من مباراة الروسي دانييل مدفيديف الثاني والبولندي هوبيرت هوركاش الـ18 والتي توقفت بسبب المطر ثم الظلام والنتيجة 6-2 و6-7 (2-7) و6-3 و3-4.

وفي مواجهة ثانية، احتاج كارن خاتشانوف (29) الى مباراة ماراتونية لتجاوز الأميركي سيباستيان كوردا 3-6 و6-4 و6-3 و5-7 و10-8 ليصبح رابع روسي يبلغ ربع النهائي في ويمبلدون في العصر الحديث.

ويلتقي خاتشانوف مع الكندي دينيس شابوفالوف الثاني عشر والفائز على الإسباني روبرتو باوتيستا آغوت العاشر 6-1 و6-3 و7-5.