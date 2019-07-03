انتهى مشوار السويسري ستانيسلاس فافرينكا، الفائز بثلاث بطولات كبرى خلال مسيرته، عند الدور الثاني لبطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة بطولات الغراند سلام، وذلك بخسارة المصنف الثاني والعشرين الأربعاء أمام العملاق الأميركي المغمور رايلي أوبيلكا 5-7 و6-3 و6-4 و4-6 و6-8.

ودخل السويسري البالغ من العمر 34 عاماً إلى مباراته مع أوبيلكا الذي يصغره بـ13 عاماً، وهو مرشح لحجز بطاقته إلى الدور الثالث للمرة الأولى منذ 2015 حين بلغ ربع النهائي، إلا أن الأميركي الذي يعتبر أطول لاعب في تاريخ اللعبة (2,11 م)، خالف التوقعات وحجز مقعده في الدور الثالث للمرة الأولى في الغراند سلام.

وقبل أن يحل في ملاعب ويمبلدون، لم يسبق لأوبيلكا أن فاز بمباراة على الملاعب العشبية على مستوى الكبار، لكن ابن الـ21 عاما توج بطلاً للبطولة الإنكليزية عام 2015 في فئة الصغار.

وعجز فافرينكا، الفائز ببطولات أستراليا المفتوحة 2014 ورولان غاروس 2015 وأميركا المفتوحة 2016، عن التعامل مع الإرسالات الساحقة لمنافسه الأميركي الشاب، والتي بلغت 23 خلال المباراة.

ويلتقي أوبيلكا في الدور الثالث الكندي ميلوش راونيتش وصيف بطل 2016 الذي تغلب على الهولندي روبن هاس 7-6 (7-1) و7-5 و7-6 (7-4).

ونجح البلجيكي ديفيد غوفان، المصنف 23 عالمياً، من إزاحة الفرنسي جيريمي شاردي، المصنف 81 على العالم، بنتيجة 6-2 و6-4 و6-3.

ويلعب البلجيكي في الدور القادم مع الروسي دانييل ميدفيديف، الـ13 عالمياً، الفائز على الأسترالي أليكسي بوبيرين بنتيجة 6-7 (6-8) و6-1 و6-4 و6-4.

وتأهل الفرنسي بينوا بيير، المصنف 32 عالمياً، على حساب الصربي ميومير كيكمانوفيتش (19 عاماً) بعد إصابة الأخير في كاحله.

وقبل إصابة اللاعب الصربي، تفوق الفرنسي في مجموعتين 7-6 (7-5) و6-4.

وسيلاقي بيير في الدور الثالث اللاعب التشيكي جيري فيسلي الفائز على الأوروغوياني بابلو كويفاس بنتيجة 4-6 و7-6 (7-5) و6-4 و6-4.