وحسمت البولندية المواجهة بنتيجة 6-4 و4-6 و6-3.

وتواجه شفيونتيك في الدور القادم الفرنسية أليزيه كورنيه، المصنفة 37 عالميًا.

وهو الفوز الـ37 تواليا لشفيونتيك هذا الموسم وعززت به الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتوالية في موسم واحد.

وقالت "لا أفكر في هذه السلسلة. عندما أدخل إلى الملعب، آمل فقط أن أقدم أفضل ما لدي. لكنني سأفعل كل شيء لإطالة هذه السلسلة !".

وبلغت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة 18 عالمياً، ذات الدور بفوزها على البلجيكية كيرستن فليبكينز 7-5 و6-4 والأميركية أماندا أنيسيموفا، المصنفة 25 عالمياً، على مواطنتها لورين ديفيس 2-6 و6-3 و6-4.

كما صعدت الأميركية كوكو غوف إلى الدور ذاته بتغلبها على الرومانية ميهايلا بوزرنيسكو بواقع 6-2 و6-3 لتواجه مواطنتها أماندا أنيسيموفا.