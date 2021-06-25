وجاء انسحاب المصنفة الثالثة عالمياً وفقاً لما نشر عبر حساب بطولة ويمبلدون الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت.

وغرد الحساب الخاص بالبطولة: "سنفتقدك هذه السنة سيمونا هاليب، عودي أقوى في 2022".

وأتى انسحاب بطلة ويمبلدون في 2019 وصاحبة الـ29 عاماً بسبب إصابة في ربلة الساق.

وأعلنت هاليب أنها لن تدافع عن لقب بطولة ويمبلدون للتنس لعدم تعافيها من إصابة في ربلة الساق.



وقالت الرومانية إنّه "بحزن كبير، أعلن انسحابي من البطولة لأن ربلة ساقي لم تتعاف بالكامل".



وانضمت هاليب إلى اليابانية ناومي أوساكا، الفائزة بأربعة ألقاب كبرى والتي اتخذت قرار الانسحاب بسبب مشاكلها مع الاكتئاب والقلق، فيما يحوم الشك أيضاً حول مشاركة المصنفة أولى عالمياً الأسترالية آشلي بارتي بسبب مشاكل بدنية.



وعانت هاليب، لاستعادة عافيتها منذ انسحابها من الدور الثاني لدورة روما في منتصف أيار/مايو، ما دفعها أيضاً إلى الغياب عن رولان غاروس.



وكشفت الرومانية: "لقد فعلت كل شيء لأكون جاهزة للعب في ويمبلدون. وبعد الذكريات المميزة التي حققتها قبل عامين، كنت متحمسة وفخورة للعودة الى هذه الملاعب الرائعة بصفتي حاملة اللقب".

لكن: "لسوء الحظ، لم يتعاون جسدي معي وعلي الاحتفاظ بهذه المشاعر حتى العام المقبل. يمكنني أن أقول بصراحة إني أشعر بالإحباط وخيبة الأمل لاضطراري اتخاذ هذا القرار، كانت هذه الفترة بأكملها معقدة، لكن أن أغيب عن البطولتين الكبريين الأخيرتين، جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لي نفسياً وجسدياً"، آملة العودة "أقوى كشخص وكرياضية".