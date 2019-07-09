واحتاجت سيرينا (37 عاماً) الى 121 دقيقة لحسم المواجهة الأولى بينها وبين مواطنتها ريسك التي كانت فجرت مفاجأة من العيار الثقيل الإثنين بإقصائها الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً من الدور ثمن النهائي.

وهو الفوز الـ97 لسيرينا في ويمبلدون التي توجت بلقبها سبع مرات وباتت على بعد فوزين من لقبها الكبير الـ24 ومعادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولات الكبرى الذي تحمله الأسترالية مارغريت كورت (24 لقباً).

وكانت بداية المباراة لصالح ريسك التي كسرت إرسال سيرينا في الشوط الثالث من المجموعة الأولى لتتقدم 2-1 ثم 3-1، لكن المخضرمة ردت التحية في الشوط السادس مدركة التعادل 3-3.

واستعادت ريسك التفوق بكسر إرسال سيرينا في الشوط السابع لتتقدم 4-3، ومرة أخرى ردت سيرينا التحية مدركة التعادل 4-4 وتقدمت 5-4 قبل ان تكسر إرسال ريسك في الشوط العاشر وتنهي المجموعة في صالحها 6-4 في 37 دقيقة.

وفرض التعادل نفسه في المجموعة الثانية حتى الشوط الثامن 4-4 قبل أن تكسر ريسك إرسال مواطنتها في التاسع لتتقدم 5-4 ثم كسبت الشوط العاشر لتنهي المجموعة في صالحها 6-4 في 43، فارضة مجموعة ثالثة حاسمة.

وفي الثالثة الحاسمة، كسرت ريسك إرسال سيرينا في الشوط الأول، لكن الأخيرة ردت التحية مباشرة مدركة التعادل 1-1، ثم كسرت ارسالها للمرة الثانية في الشوط الرابع لتتقدم 3-1، لكن ريسك تداركت الموقف في الشوط الخامس عندما كسرت ارسال سيرينا مقلصة الفارق الى 2-3 ثم أدركت التعادل 3-3.

ونجحت سيرينا في كسر ارسال ريسك في الشوط الثامن لتتقدم 5-3 قبل أن تكسب الشوط التاسع وتنهي المجموعة في صالحها 6-3 في 41 دقيقة.

وتلتقي سيرينا في دور الأربعة مع التشيكية باربورا ستريكوفا الفائزة على البريطانية جوهانا كونتا بمجموعتين دون رد 7-6 (7-6) و6-1.