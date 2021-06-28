وتلتقي سابالينكا التي لم تبلغ الدور الثالث في أي مشاركة لها في البطولة الإنكليزية، مع الأميركية دانييل لاو أو البريطانية كاتي بولتر في الدور الثاني.

يذكر أن حاملة اللقب في النسخة الأخيرة التي أقيمت عام 2019، الرومانية سيمونا هاليب لن تدافع عن لقبها بداعي الإصابة.

وفي مباريات أخرى، احتاجت الاسبانية غاربين موغوروسا الفائز باللقب عام 2010 إلى أقل من ساعة للفوز على الفرنسية فيونا فيرو 6-صفر و6-1.

واعلنت البريطانية جوانا كونتا المصنفة 31 عالمياً والتي بلغت نصف نهائي البطولة عام 2017، انسحابها بعدما تأكد مخالطتها الوثيقة لحالة اصابة بفيروس كورونا حيث يتعين عليها أن تحجر نفسها.

ولن تخوض كونتا مباراتها أمام التشيكية كاترينا سينياكوفا، حيث ستحل بدلاً منها "الخاسرة المحظوظة" الصينية وانغ يافان المصنفة 123 عالمياً.

سلون ستيفينس تقصي كفيتوفا

من جانبها أقصت الأمريكية سلون ستيفينس التشيكية بيترا كفيتوفا من الدور الأول بفوزها عليها بمجموعتين نظيفتين

ستيفينس المصنفة الثالثة والسبعون عالمياً فرضت نفسها بقوة في المجموعة الاولى, التي حسمتها بستة أشواط لثلاثة، ورغم محاولة (كفيتوفا) المتوجة بلقب البطولة مرتين للعودة للقاء/ إلا أن (ستيفينس) نجحت في كسر إرسالها/ وإنهاء المجموعة بستة أشواط لأربعة.

