وستلتقي سابالينكا مع إيلينا ريباكينا لاعبة كازاخستان التي تأهلت لذات الدور عقب التغلب على الأميركية شيلبي روجرز 6-1 و6-4.

وبلغت الدور ذاته التشيكية كارولينا بليشكوفا الثامنة (في الدورة) بفوزها السهل على مواطنتها تيريزا مارتينتسوفا 6-3 و6-3 في ساعة و38 دقيقة.

وتلتقي بليشكوفا في الدور المقبل الروسية ليودميلا سامسونوفا التي فاجأت الأميركية سلون ستيفنز وأطاحت بها من الدور الثالث بواقع 6-2 و2-6 و6-4.

وبلغت الأميركية ماديسون كيز الدور الرابع بفوزها على البلجيكية إليز مرتنز 7-5، 6-3

وتواجه كيز في الدور المقبل السويسرية فيكتوريا غولوبيتش التي تجاوزت عقبة الأميركية ماديسون برينغل بواقع 6-2 و6-1.