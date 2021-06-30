واحتاجت البيلاروسية إلى نحو ساعتين لتجاوز عقبة البريطانية التي قدمت أداء رائعاً.

وستواجه سابالينكا في الدور الثالث، الكولومبية ماريا كاميلا أوسوريو سيرانو، المصنفة 94 عالمياً، والتي أنهت مشوار الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، 36 عالمياً بمجموعتين دون مقابل 7-5 و6-2.

وتأهلت التشيكية كارولينا بليسكوفا، الـ13 عالمياً، إلى ذات الدور عقب فوزها على الكرواتية دونا فيكيتش 6-2 و6-2 لتضرب موعداً مع ابنة بلدها تيريزا مارتينكوفا الفائزة على الأرجنتينية ناديا بودوروسكا 6-3 و7-6 (7-5).

وفازت البلجيكية إليز ميرتنز، الـ16 عالمياً، على الصينية تشو لين 6-2 و6-صفر لتواجه الأميركية ماديسون كيز في الدور القادم والتي أزاحت مواطنتها لورين ديفيس 6-1 و6-4.

وغادرت الأميركية صوفيا كينين، السادسة عالمياً، البطولة منذ الدور الثاني بخسارتها أمام مواطنتها ماديسون برينغل، المصنفة 82، 6-2 و6-4.

في المقابل، ستلتقي البولندية إيغا شفيونتيك، التاسعة عالمياً، مع الرومانية إيرينا كاميليا بيغو في الدور القادم بعد أن فازت على الروسية فيرا زفوناريفا بمجموعتين دون رد 6-1 و6-3.

وبلغت الكازاخية إيلينا ريباكينا، 20 عالمياً، الدور الثالث عقب فوزها على الأميركية كلير ليو بنتيجة 6-4 و6-4.

ومن جهة أخرى، بلغت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة خامسة عالميًا الدور الثاني بفوزها على البلجيكية أليسون فان أويتفانك 6-3، 2-6، 6-3.

وخرجت الكندية بيانكا أندرييسكو، السابعة عالمياً، أمام الفرنسية أليزيه كورنيه بسقوطها 6-2، 6-1.

كما تأهلت الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا بفوزها على الرومانية أنا بوغدان 6-2، 6-2.



