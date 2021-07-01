ويطمح الألماني لتحسين نتائجه في ويمبلدون حيث حقق أفضلها في العام 2017 عندما بلغ الدور ثمن النهائي، فيما ودّع من الدور الثالث في 2018 والاول عام 2019، علمًا بأن نسخة العام الماضي ألغيت بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ويلتقي زفيريف تاليًا مع أحد الاميركيين تايلور فريتز (40 عالميًا) او ستيف جونسون (74).

وتوفقت المباراة قرابة 15 دقيقة على الملعب الرئيسي "سنتر كورت" من أجل إغلاق السقف بسبب الأمطار.

وقال زفيريف: "لعبت جيدًا على أرض الملعب. عندما كان السقف مفتوحًا ومن ثم مغلقًا".

ونجا الإسباني روبرتو باوتيستا-أوغوت المصنف عاشرًا عالميًا من خروج مبكر بعد أن حقق فوزًا مثيرًا على الصربي ميومير كيمانوفيتش 6-3، 6-3، 6-7 (3/7)، 3-6، 6-3.

