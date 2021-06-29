زفيريف نجح في كسر إرسال منافسه في المجموعة الأولى مرتين، الأمر الذي مكنه من إنهائها لمصلحته بستة أشواط لثلاثة، وواصل المصنف الرابع في البطولة تألقه وحسم المجموعة الثانية بستة أشواط لأربعة، قبل أن يستسلم غريكسبور في المجموعة الثالثة والتي خسرها بشوط لستة، ليبلغ زفيريف الدور الثاني بعد مباراة لم تستغرق أكثر من ساعة ونصف الساعة.

هذا وعبر البريطاني دانييل إيفانز إلى الدور الثاني بفوزه على الإسباني فيليثيانو لوبيث بثلاث مجموعات دون رد.

المجموعة الأولى شهدت تنافساً قوياً بين اللاعبين إلا أن إيفانز تمكن من حسم الأمور خلال شوط كسر التعادل وفي المجموعة الثانية عزز اللاعب البريطاني تفوقه حيث حسمها بستة أشواط لاثنين ثم فاز في المجموعة الثالثة بسبعة أشواط لخمسة ليتأهل للدور المقبل من البطولة المقامة في بلاده.

