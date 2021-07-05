رئيسة الاتحاد التونسي للتنس تثني على أداء أنس جابر من قبل beIN SPORTS July 5, 2021 20:18 1:12 دقيقة عبرت سلمى المولهي رئيسة الاتحاد التونسي للتنس خلال مداخلتها في نشرة سابقة عن سعادتها بما تقدمه النجمة أنس جابر في البطولة العريقة. مقابلات بطولة ويمبلدون للتنس أنس جابر -آخر الفيديوهات 4:33 دقيقة فيدرر يعبر إلى ربع نهائي ويمبلدون 0:46 دقيقة الكندي أوجيه-ألياسيم يقصي زفيريف من بطولة ويمبلدون 1:12 دقيقة رئيسة الاتحاد التونسي للتنس تثني على أداء أنس جابر 0:30 دقيقة الدنمارك تستهل استعداداتها لمواجهة إنكلترا 2:17 دقيقة جابر تكتب تاريخاً جديداً للمرأة العربية في التنس 0:42 دقيقة ساوثغيت: "ساكا سيكون جاهزاً أمام الدنمارك" 3:31 دقيقة تفاصيل استعدادات إسبانيا قبل مواجهة إيطاليا 5:14 دقيقة دجوكوفيتش يعبر بسهولة إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون 0:30 دقيقة بارتي تتقدم بقوة إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون 1:10 دقيقة أويارثابال يشدد على قوة المنتخب الإيطالي