دجوكوفيتش ينتقد قرار نادي عموم إنكلترا للتنس من قبل beIN SPORTS April 21, 2022 20:07 0:51 دقيقة وصف المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش قرار نادي عموم إنكلترا للتنس استبعاد لاعبي روسيا وبيلاروسيا من بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس بالقرار المجنون مؤكدا على أن خلط السياسة بالرياضة يؤدي لنتائج غير جيدة. مقابلات تقارير إخبارية ويمبلدون نوفاك دجوكوفيتش -آخر الفيديوهات إشبيلية يعود إلى سكة الانتصارات 0:51 دقيقة دجوكوفيتش ينتقد قرار نادي عموم إنكلترا للتنس 0:49 دقيقة دورة بلغراد: دجوكوفيتش يعبر إلى نصف النهائي بصعوبة 2:05 دقيقة أولسان هيونداي ينتصر بالثلاثة على غوانغجو 0:43 دقيقة ماغواير يتلقى تهديدات بوجود قنبلة في منزله 0:41 دقيقة عقوبات قد تلحق ببرشلونة وريال مدريد ويوفنتوس 5:08 دقيقة ما هي أصداء تعيين تين هاغ مدرباً لمانشستر يونايتد؟ 0:44 دقيقة بوتشيتينو سعيد بأداء باريس سان جيرمان 1:48 دقيقة الشرطة يفوز بلقب كأس أمير دولة قطر للكرة الطائرة 1:07 دقيقة فرنانديش يتحدّث عن موسم مانشستر يونايتد