وواصل حامل اللقب دجوكوفيتش مشواره الناجح في البطولة متجاوزاً البريطاني كاميرون نوري اليوم الجمعة بثلاث مجموعات لواحدة 2-6 و6-3 و6-2 و6-4.

ووجد دجوكوفيتش نفسه متأخراً بالنتيجة حين خسر المجموعة الأولى خلال 33 دقيقة تقريباً لكنه عاد بقوّة وحسم التأهل إلى المباراة النهائية.

وسيواجه دجوكوفيتش في النهائي منافسه الأسترالي نيك كيريوس الذي تأهل على حساب الإسباني نادال المنسحب من مباراة نصف النهائي بسبب الإصابة.

وتمنى العديد من عشاق التنس مشاهدة مباراة مرتقبة بين دجوكوفيتش ونادال في النهائي، لكن الأخير فضّل الانسحاب من نصف النهائي إثر معاناته من تمزق بسبعة ميليمترات على مستوى عضلات البطن.

وقال الماتادور الإسباني في مؤتمره الاعلامي أمس الخميس إنه كان يفكر طيلة اليوم في إمكانية اللعب من عدمه غير أنه أخذ القرار بالانسحاب لتفادي تفاقم الإصابة.

وتوّج دجوكوفيتش بلقب ويمبلدون ست مرات من قبل فيما يبحث كيريوس عن لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى.