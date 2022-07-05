وفاز دجوكوفيتش بنتيجة 5-7، 2-6، 6-3، 6-2، و6-2، ليضرب موعداً في نصف النهائي مع أحد اللاعبين البريطاني كاميرون نوري أو البلجيكي دافيد غوفين.

ووجه دجوكوفيتش تحيّة لسينر قائلاً "مبروك جداً ليانيك على المعركة الكبيرة، إنه ناضج جداً بالنسبة لسنه، أمامه متسع من الوقت".

وأضاف أن "المجموعتين الأوليين مقارنة بالمجموعات الثلاث التالية، مثل مباراتين مختلفتين. كان هو اللاعب الأفضل في أول مجموعتين".

وتابع "دجوكو" الفائز بآخر ثلاثة ألقاب متتالية في ويمبلدون "في نهاية المجموعة الثانية، أخذت قسطاً من الراحة في دورة المياه، وقلت لنفسي القليل من الكلام الحماسي، وحاولت تجميع أفكاري كسرت إرساله مبكراً المجموعة الثالثة".

وأردف "رأيت القليل من الشك ينسل في حركته. لدي خبرة سنوات عدة في اللعب على هذه الملاعب والتعامل مع الضغوط".

ويسعى دجوكوفيتش إلى أن يصبح رابع لاعب فقط يحرز اللقب الإنكليزي أربع مرات توالياً بعد السويدي بيورن بورغ والأميركي بيت سامبراس والسويسري روجيه فيدرر. كما أنه يريد إحراز لقبه السابع في البطولة ليصبح على مسافة لقب واحد من الرقم القياسي المسجل باسم فيدرر.