دجوكوفيتش المصنف الأول في البطولة دخل اللقاء بقوة، ونجح في إنهاء المجموعة الأولى بستة أشواط لثلاثة لكن وو كون فاجأ "دجوكو" في المجموعة الثانية وأنهاها بذات النتيجة، قبل أن يستعيد النجم الصربي تألقه ويحسم المجموعتين الثالثة والرابعة بستة أشواط لثلاثة، وستة لأربعة توالياً، في مباراة امتدت لساعتين ونصف الساعة.

دجوكوفيتش يبحث عن اللقب السابع

وكانت المباراة معقدة بداية أمام الكوري الجنوبي البالغ 21 عاماً الذي راهن بكل ما لديه وأبدى شجاعة أمام دجوكوفيتش.

وبعدما تأخر 3-1 عقب كسر إرساله في الشوط الأول، قلب الصربي النتيجة بخمسة أشواط متتالية ليفوز بالمجموعة الأولى.

وتوقّفت المجموعة الثانية لبضع دقائق بعد تململ من الجمهور، لكن كوون تقدّم مرة أخرى بكسر الإرسال في الشوط الثالث قبل أن يبتعد 4-1 ويحسم المجموعة لاحقاً.

وفي الثالثة، كان دجوكوفيتش حاسماً منذ البداية، لكن الكوري الجنوبي عادله قبل خسارة مجموعتين متتاليتين.

يبحث دجوكوفيتش عن لقب سابع على العشب الأخضر في نادي عموم إنكلترا، ليعادل الأميركي العظيم بيت سامبراس، علماً أن السويسري روجيه فيدرر يحمل الرقم القياسي (8).

وقد يخوض دجوكوفيتش، المتوج في ويمبلدون أعوام 2011، 2014، 2015، 2018، 2019 و2021، بطولته الكبرى الأخيرة هذه السنة كونه مهدد بالحرمان من المشاركة في الولايات المتحدة المفتوحة لعدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا كما حصل في أستراليا مطلع العام.

بقية النتائج

وإلى الدور ذاته عبر البريطاني كاميرون نوري بفوزه على الإسباني بابلو أندوخار بثلاث مجموعات دون رد، نوري الذي حسم المجموعة الأولى بسهولة بستة أشواط نظيفة احتاج لشوط كسر التعادل في الثانية لينهيها بسبعة أشواط لستة، قبل أن يحسم المجموعة الثالثة بستة أشواط لثلاثة، في مباراة توقفت مراراً بسبب هطول الأمطار.

في المقابل، حقق النرويجي كاسبر رود انتصاراً للمرة الأولى في ويمبلدون، بفوزه في ثلاث مجموعات متتالية على الإسباني ألبرت راموس-فينيولاس.

وفاز المصنف سادساً عالمياً والذي حلّ وصيفاً للإسباني رافايل نادال في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) في وقت سابق من حزيران/يونيو الحالي، بنتيجة 7-6 (7/1)، 7-6 (11/9)، و6-2.

وسيواجه رود في الدور المقبل الفرنسي أوغو أومبير الفائز على الأرجنتيني توماس مارتن إتشيفيري 6-3، 3-6، 4-6، 6-3، و6-4.

وودّع البولندي المصنف عاشراً عالمياً هوبرت هوركاش من الدور الأول بخسارته أمام الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6-7 (4/7)، 4-6، 7-5، 6-2، و6-7 (8/10) في مباراة توقفت مرتين بسبب الأمطار.

ويعتبر خروج هوركاش مفاجئاً، خصوصاً وأنه كان أقصى فيدرر في ربع نهائي البطولة نفسها العام الماضي.

وتأهل الإسباني اليافع كارلوس ألكاراث بصعوبة للدور الثاني بفوزه الشاق على الألماني يان لينارد شتروف بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.