وانتهت المجموعة الأولى بتفوق كيريوس بستة أشواط مقابل أربعة ثم عاد دجوكوفيتش بقوة وفاز بالمجموعتين الثانية بستة أشواط مقابل ثلاثة، والثالثة بستة أشواط مقابل أربعة، قبل أن يحسم الصربي المصنف الثالث عالمياً المباراة واللقب لصالحه بفوزه بثالث مجموعاته والرابعة في المباراة بسبعة أشواط مقابل ستة (7-3).

واللقب هو الحادي والعشرين لدجوكوفيتش في البطولات الأربع الكبرى والسابع له في ويمبلدون إذ أنه أحرز المركز الأول في البطولة التي تقام على الملاعب العشبية للمرة الرابعة توالياً بعد أعوام (2018 -2019 – 2021)، علماً بأن نسخة 2020 لم تقم بسبب جائحة كوفيد 19.

