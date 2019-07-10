بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أول وحامل اللقب، الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون الإنكليزية في كرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، للمرة التاسعة في مسيرته بفوزه الأربعاء على البلجيكي دافيد غوفان 6-4 و6-صفر و6-2.

وبعدما بدا أنه سيعاني في مواجهة البلجيكي المصنف 23 عالمياً بخسارته ارساله في الشوط السابع من المجموعة الأولى، انتفض دجوكوفيتش ورد بالمثل في الشوط التالي ثم كرر الأمر في الشوط العاشر، حاسماً المجموعة 6-4 في 49 دقيقة.

ثم فرض بعدها هيمنته التامة على المواجهة في المجموعتين الثانية والثالثة بكسره إرسال منافسه في خمس مناسبات أخرى، منهياً اللقاء في ساعة و57 دقيقة.

وسيتواجد دجوكوفيتش، الساعي إلى إحراز لقبه الخامس في ويمبلدون والسادس عشر الكبير في مسيرته، في نصف نهائي البطولة الإنكليزية للمرة الثامنة في الأعوام العشرة الأخيرة والتاسعة من أصل 15 مشاركة في ويمبلدون التي أحرز لقبها أعوام 2011 و2014 و2015 و2018، ووصل إلى مباراتها النهائية عام 2013 ايضا.

ويلتقي دجوكوفيتش الذي حقق فوزه السادس على غوفان من أصل سبع مواجهات بينهما حارما البلجيكي من بلوغ دور الأربعة للمرة الأولى في الغراند سلام (انتهى مشواره في ربع النهائي ثلاث مرات)، في نصف النهائي الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت الثالث والعشرين (في الدورة) الذي أقصى الأرجنتيني غيدو بيا السادس والعشرين 7-5 و6-4 و3-6 و6-3 وبلغ دور الأربعة للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في الغراند سلام (كان يخوض ربع النهائي الثاني له فقط في البطولات الكبرى).

ولن تكون مباراة دور الأربعة سهلة على الإطلاق بالنسبة لدجوكوفيتش، لاسيما أنه خسر المواجهتين اللتين خاضهما في 2019 ضد الإسباني البالغ 31 عاما، في نصف نهائي دورة الدوحة وثمن نهائي بطولة ميامي للماسترز، لكنه يتفوّق على المصنف 22 عالميا من حيث مجموع المواجهات بينهما حيث تغلب عليه 7 مرات من أصل 10 مباريات، منها ثلاث في الغراند سلام (ثمن نهائي فلاشينغ ميدوز 2015 ورولان غاروس 2016 والدور الثالث للبطولة الفرنسية أيضا عام 2018).

