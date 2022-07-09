خالد نفاع يتحدّث عن أهمية بطولة ويمبلدون للناشئين من قبل beIN SPORTS July 9, 2022 11:22 3:31 دقيقة تحدث خالد نفاع، رئيس الاتحاد الأردني للتنس، إلى beIN SPORTS عن بطولة الناشئين المستحدثة في ويمبلدون وأهميتها في زيادة الوعي بهذه اللعبة في الأردن والعالم العربي. تقارير إخبارية بطولة ويمبلدون للتنس -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة مانشستر يونايتد يحط الرحال في تايلاند 0:27 دقيقة لوس أنجلس يقدم لاعبه الجديد غاريث بايل 0:33 دقيقة المنتخب المغربي بالعلامة الكاملة 3:31 دقيقة خالد نفاع يتحدّث عن أهمية بطولة ويمبلدون للناشئين 1:09 دقيقة ويمبلدون: تدشين أول بطولة للناشئين 4:12 دقيقة بداية قوية لإسبانيا في بطولة أوروبا للسيدات 1:48 دقيقة أنس جابر تسعى لكتابة تاريخ جديد في البطولات الكبرى 0:23 دقيقة يوفنتوس يعلن عن تعاقده رسمياً مع دي ماريا 0:43 دقيقة السلوفيني بوغاتشار يحافظ على القميص الأصفر 0:47 دقيقة توتنهام يعلن التعاقد مع لونغليه على سبيل الإعارة