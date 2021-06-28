وفشل تسيتسيباس في الثانية والعشرين من عمره، للمرة الثالثة في أربع مشاركات، في تخطي الدور الأول للبطولة على الأرضية العشبية، بعدما وصل إلى ثمن النهائي في العام 2018.

وسيواجه تيافو في الدور الثاني الكندي فاسيك بوسبيسيل أو الإسباني روبيرتو كارباليس.

وسيواجه تيافو في الدور الثاني الكندي فاسيك بوسبيسيل (65) الفائز على الإسباني روبيرتو كارباليس (100) بنتيجة 6-3 و6-3 و6-3.

وهي المرة الأولى في 12 محاولة، يتفوق فيها تيافو (23 عاماً) على أحد اللاعبين من بين المصنفين الخمسة الأوائل عالمياً.

وبعد سماعه تلك المعلومة، قال الأميركي بعد فوزه مبتسماً "يبدو الأمر جيداً جداً. هذا بالتأكيد أحد أفضل انتصاراتي. أريد أن أواجه أفضل اللاعبين في العالم على هذا النوع من الملاعب. هذا كل ما في الأمر".

وكانت أفضل إنجازات تيافو في ويمبلدون عام 2018 عندما بلغ الدور الثالث.

واعتبر تسيتسيباس أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، بعدما حقق لقب مونتي كارلو للماسترز ودورة ليون قبل ان يُجبر الصربي نوفاك دجوكوفيتش على العودة من تأخر مجموعتين في نهائي رولان غاروس للفوز باللقب.

أقرّ اليوناني بصعوبة اللقاء قائلاً "كانت هناك أوقات كنت خلالها متحفزاً أكثر من هذه المرة. ولكن هذا ليس سبباً لعدم اللعب بشكل جيد".

روبليف إلى الدور الثاني

وفاز الروسي أندري روبليف المصنف خامساً على الارجنتيني فيديريكو ديلبونيس بنتيجة 4-6 و6-4 و6-1 و6-2.

ولم يحالف الحظ الإيطالي الشاب يانيك سينر (19 عاماً) الخاسر أمام المجري مارتون فوشوفيتش 7-5 و3-6 و5-7 و3-6.

وتأخر انطلاق مباريات اليوم الأول في فئتي الرجال والسيدات بضع ساعات نظراً لهطول الأمطار في العاصمة البريطانية لندن.

